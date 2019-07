“È LA SCONFITTA DELLA SOCIETÀ” – DUE RAGAZZE VENGONO AGGREDITE A BRESCIA DA UN 24ENNE NIGERIANO CHE PROVA A VIOLENTARLE, E NESSUNO LE AIUTA – LORO HANNO INTENZIONE DI PRESENTARE UNA SERIE DI DENUNCE CONTRO IGNOTI: “UN AUTOMOBILISTA SI È FERMATO MA È RIPARTITO, I TAXI CI HANNO CHIESTO 30 EURO E NONOSTANTE URLASSIMO CI SIAMO DOVUTE…”

Hanno subito una tentata violenza sessuale da parte di un 24enne nigeriano, ma soprattutto quello che ha sconvolto due ventenni di Brescia è il fatto che nessuno abbia risposto alle loro richieste di aiuto. "Quello che è accaduto è la sconfitta della società che ha preferito non vedere e per questo intendiamo presentare una serie di denunce contro ignoti per non aver aiutato queste ragazze" ha spiegato il legale di una delle due.

Le due studentesse giovedì scorso a Brescia sono state avvicinate in strada nella zona della Stazione, seguite e poi aggredite da un 24enne nigeriano, poi arrestato. L'uomo in carcere ha tentato il suicidio. "Un automobilista si è fermato, ma poi è ripartito, abbiamo suonato i citofoni di alcune case ma nessuno ci ha aperto, i taxi ci hanno chiesto 30 euro per fare pochi chilometri e nonostante urlassimo mi sono dovuta gettare su un cofano di un auto per far intervenire qualcuno e sfuggire all'uomo che tentava di spogliarmi" ha raccontato una delle due vittime.

