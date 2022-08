Da www.rumors.it

Victoria De Angelis su Instagram condivide con noi e i suoi fan alcuni salienti momenti della sua vacanza in Puglia con gli amici: è certo che si stiano divertendo visto le foto e le Instagram Stories che la bassista dei Maneskin pubblica. Sono provocanti, ma pienamente nel suo stile.

All’insegna del divertimento e della totale pazzia, Victoria si sta godendo le vacanze in Puglia, e condivide con i suoi 3,7 milioni di followers le sue giornate senza mezze misure o timore del giudizio. Sempre al limite tra il censurabile e non, si lascia fotografare in topless coprendo l’indispensabile con la solita stellina nera. Nella prima immagine del carosello sono tutti sopra un letto, in costume e in posa…insomma uno degli scatti più sobri di tutto il carosello.

La novità del suo ultimo post Instagram sono dei tatuaggi con chiari riferimenti sessuali, collocati in punti provocatori, a dire il vero si nota chiaramente che non sono tatuaggi veri bensì stickers incollati sul corpo. Nelle altre foto le ragazze appaiono al mare, in costume o in topless, divertenti ma anche sexy, Vic e le sue amiche stanno conquistando il web.

Non sono mancati i commenti di tutti i fan della musicista, e c’è da dire che quasi tutti sono positivi, complimentandosi con lei per i tipi di amici che ha, per la loro bellezza e spontaneità. Ovviamente hanno dato all’occhio anche i tatuaggi che qualcuno vorrebbe acquistare per se. Insomma Victoria essendo semplicemente se stessa riesce a trovare l’approvazione dei suoi follower anche quando tocca punti e temi così tabù. Semplicemente fantastica!

