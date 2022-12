“SE C'È UNA COSA DEPLOREVOLE NEL NOSTRO EVO, È IL FANATISMO GIUDICANTE DEI SOCIAL” – MICHELE SERRA ASFALTA GLI INVASATI DI TIKTOK CHE STANNO BRUCIANDO GLI OGGETTI DI BALENCIAGA DOPO LO SPOT DEI BIMBI CON GLI ORSETTI FETISH: “PERFINO LA BABBUCCIA FIRMATA, QUANDO SALE AL ROGO, MI SEMBRA DEGNA DI SOCCORSO, E MI VIENE URGENTE VOGLIA DI UN ESTINTORE. C'È UNA COSA PEGGIORE DELL'ERRORE: È IL FANATISMO INQUISITORE…”

Michele Serra per “la Repubblica”

oggetti balenciaga bruciati 5

In casa mia non ci sono cose di Balenciaga. Almeno credo: non riconosco i marchi, non li distinguo nemmeno quando sono cubitali, credo di essere una specie di no-logo naturale. Ma caso mai ci fossero, tracce di Balenciaga, comunico ufficialmente che non le brucerò, come stanno facendo in queste ore centinaia di invasati su Tik Tok. I fatti sono noti. Balenciaga ha fatto una campagna pubblicitaria piuttosto losca, con bambini e catene, quanto basta per sollevare l'accusa di pedopornografia.

Per i miei gusti, sicuramente limitati, quasi tutte le pubblicità dei marchi di lusso sono metà oscene metà cretine, con bulli e pupe seminudi con la faccia truce (non si capisce perché sono così incazzati pur essendo ricchi, giovani, belli e come minimo a Capri: forse che il lusso comporta anche, compresa nel prezzo, l'espiazione?). Capisco che in questo caso si è superato il limite, ammesso che esista un limite nel mondo no-limits dei consumi. Difatti Balenciaga si è prosternata in mille scuse, come usa oggi al minimo stormir di social.

oggetti balenciaga bruciati 4

Ma c'è una cosa peggiore dell'errore: è il fanatismo inquisitore. Una borsetta e un paio di babbucce, benché costosissime, non valgono Giordano Bruno, ma l'intenzione piromane è la stessa. Perfino la babbuccia firmata, quando sale al rogo, mi sembra degna di soccorso, e mi viene urgente voglia di un estintore. Se c'è una cosa deplorevole (e forse ormai irrimediabile) nel nostro evo, è il fanatismo giudicante dei social.

Fa paura e fa schifo, e tanto più paura e schifo perché è a buon mercato, a disposizione di chiunque possieda un accendino per appiccare il fuoco e uno smartphone per trasformare in cinema questa sua turba psichica, spacciata per "giustizia".

