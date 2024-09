“SE AVESSI SAPUTO PERDONARE, IL MIO MATRIMONIO NON SAREBBE FINITO” – A “STORIE DI DONNE AL BIVIO”, RITA DALLA CHIESA CONFESSA DI ESSERSI PENTITA DI AVER LASCIATO FABRIZIO FRIZZI PER UN PAIO DI CORNA: LUI, ALL’EPOCA 40ENNE, VENNE PIZZICATO MENTRE SI SOLLAZZAVA CON LA CORISTA DI “DOMENICA IN”, LA 25ENNE GRAZIELLA DE BONIS – LEI USCÌ DISTRUTTA DALLA SEPARAZIONE E POCO DOPO DICHIARÒ: “PUOI AVERE ALTRE STORIE, PERÒ L’AMORE NELLA VITA È UNO, E PER ME ERA LUI”. LA COMPLICITÀ CON AL BANO E…

Estratto dell'articolo di Giovanna Maria Fagnani per www.corriere.it

rita dalla chiesa fabrizio frizzi

«[…] Oggi penso che se avessi saputo perdonare, il mio matrimonio con Fabrizio probabilmente non sarebbe finito». Un tradimento non perdonato, un matrimonio che arriva al capolinea […] Per la prima volta, Rita Dalla Chiesa racconta di essersi pentita di aver lasciato Fabrizio Frizzi, nel 1998. E lo fa alle telecamere di «Storie di donne al bivio», in onda lunedì 9 settembre alle 21.20 su Rai2 e condotto da Monica Setta.

[…] «fu lui a fare il primo passo. Io non ci pensavo, aveva 10 anni meno di me e all’epoca era uno scandalo. Ci furono critiche, ma me le sono fatte scivolare addosso».

Fabrizio e Rita si sposarono nel 1992 e dieci anni dopo, nel 2002, arrivò il divorzio. Frizzi, all’epoca, dichiarò: «Purtroppo dopo tanti anni felici, da un po’ di tempo Rita e io non andiamo più d’accordo e per non farci del male abbiamo deciso di dividere momentaneamente le nostre strade».

rita dalla chiesa frizzi

La separazione fu però particolarmente dura per lei, tanto che lei in seguito dichiarò: «Certo, puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l’amore nella vita è uno, e per me era lui ». Alla base dell'addio c'era il tradimento del conduttore con la corista di Domenica In Graziella De Bonis, 25 anni all’epoca (Frizzi ne aveva 40). I paparazzi non ci misero molto a sorprenderli insieme.

fabrizio frizzi rita dalla chiesa

[…] un'altra liason «puramente intellettuale» con l'attore Franco Nero. «Franco è un uomo bellissimo, ci siamo visti spesso a cena, frequentati amichevolmente, ma i miei occhi non potevano competere con quelli di Vanessa Redgrave». E poi parla anche di Al Bano, che ha frequentato intensamente quando il cantante era stato lasciato da Romina Power e lei si era separata da Frizzi. «Mi hanno chiesto in molti se c'era mai stata la possibilità che il nostro rapporto diventasse qualcosa di più serio - dice - Mai. Al Bano mi ha sempre aiutata e confortata in quel dolore da gentiluomo che ha profondi valori, in primis l'amicizia». […]

rita dalla chiesa foto di bacco rita dalla chiesa foto di bacco