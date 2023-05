“SE UN AVVOCATO CORROMPE UN MAGISTRATO, SI FANNO LE CRICCHE, SE METTI IL SEDERE DI FUORI, TI DANNO 15 MESI” – CARLO TAORMINA IN TV SI SCHIERA CON L’AVVOCATA ALESSANDRA DEMICHELIS, SOSPESA DALL’ORDINE PER LE FOTO HOT SU INSTAGRAM, E NE NASCE UN’INTESA PROFESSIONALE. SARÀ LUI A DIFENDERE LA COLLEGA DI FRONTE AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE. E LEI GONGOLA PER L'ECO MEDIATICA DELLA VICENDA: “SONO FELICE E ONORATA”

Estratto dell’articolo di Massimiliano Nerozzi per www.corriere.it

alessandra demichelis 3

Già qualche sera fa, il professor Carlo Taormina aveva lasciato da parte le metafore: «Se un avvocato corrompe un magistrato, si tutelano tutti tra di loro e si fanno le cricche, poi se metti il sedere di fuori, ti danno 15 mesi».

Si era ritrovato a discutere, sugli schermi di Telelombardia, la vicenda dell’avvocata Alessandra Demichelis, sospesa 15 mesi dall’Ordine, appunto, per alcune foto pubblicate sulla sua pagina Instagram, Dc Legalshow. Dalla chiacchierata ne è uscita un’intesa professionale, secondo quanto riferito dalla legale: Taormina, già ordinario di Procedura penale, ex deputato e sottosegretario al ministero dell’Interno, difenderà la collega di fronte al consiglio nazionale forense, davanti al quale l’avvocata impugnerà la sanzione.

Più che una causa, s’annuncia una battaglia, e non sarebbe la prima volta, per Taormina: «La vicenda Palamara dovrebbe insegnarvi — aveva spiegato il professore — perché non c’erano solo magistrati, ma soprattutto avvocati».

IL PROFILO INSTAGRAM DI CARLO TAORMINA

Demichelis è ovviamente raggiante: «Sono felice e onorata che una personalità del calibro del professor Taormina voglia sostenere la mia causa». Compresa la campagna — un filino ambiziosa, diciamo — per l’abolizione dello stesso Ordine: «Non dico che lei non debba essere sanzionata o ripresa, in qualche modo, ma noi abbiamo una presenza criminale nell’avvocatura che manco vi immaginate», aveva attaccato Taormina. E ancora: «Abbiamo situazioni vergognose, che nessuno mai colpisce».

Dal processo per il caso Cogne a una piccola parentesi da difensore di alcuni ultrà della Juve finiti a processo, non è la prima volta che il professore accetta incarichi non troppo agevoli, a costo di sfidare parte dell’opinione pubblica.

alessandra demichelis 4

Nell’attesa del consiglio nazionale forense […] sono diventati 12 gli esposti presentati all’Ordine contro l’avvocata Demichelis: l’ultimo è arrivato da una collega di un foro del centro Italia, in seguito ad alcune frasi di Demichelis pubblicate sui giornali nelle ultime settimana. Uscite subito bollate come discriminatorie: «Se fossi stata brutta, grassa, con la cellulite, non sarebbe successo tutto questo caos. Niente».

Parole che […] non sarebbero rispettose del codice deontologico, del consiglio distrettuale di disciplina e anche di tutte le colleghe che esercitano la professione con passione e con serietà. Morale (della collega accusatrice): è evidente che la sospensione di 15 mesi è stata troppo poco afflittiva. Affermazioni del tutto estrapolate dal contesto, secondo Demichelis. […]

alessandra demichelis 5 alessandra demichelis 12 alessandra demichelis 13 alessandra demichelis 6 alessandra demichelis 3 alessandra demichelis 2 alessandra demichelis 5 alessandra demichelis 5 alessandra demichelis 4 alessandra demichelis 7 alessandra demichelis 4 alessandra demichelis 6 alessandra demichelis 11 alessandra demichelis 3 alessandra demichelis 2 alessandra demichelis 10 alessandra demichelis 14 alessandra demichelis 4 alessandra demichelis 5 alessandra demichelis 9 alessandra demichelis 8 alessandra demichelis 1 alessandra demichelis 8 alessandra demichelis 6 alessandra demichelis 3 alessandra demichelis 2 L'ACCOUNT INSTAGRAM DI CARLO TAORMINA alessandra demichelis 7 alessandra demichelis 1 CARLO TAORMINA ALESSANDRA DEMICHELIS alessandra demichelis 2 carlo taormina L'ACCOUNT INSTAGRAM DI CARLO TAORMINA 1 carlo taormina