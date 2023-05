“SE LA BISTECCA È AL SANGUE, GIRALA!" – PRONTI AD ASCOLTARE IL DIBATTITO ORGANIZZATO DAL GRUPPO FEMMINISTA “MICA MACHO” DURANTE IL FESTIVAL DELLE MESTRUAZIONI DI MILANO QUESTO POMERIGGIO? LE ATTIVISTE SI DICHIARANO “STANCHE DELLA NARRAZIONE MASCHILISTA DELLA VIRILITÀ” E SI PROPONGONO DI SENSIBILIZZARE IL RAPPORTO DEGLI UOMINI CON “LA METÀ DEL MONDO CHE MESTRUA”...

[…] A Milano torna dal 25 al 28 maggio il "Festival de ciclo mestruale", con 45 eventi tra talk, workshop, concerti, spettacoli, film e dj set tutti o quasi concentrati nel quartiere Dergano, tra gli indirizzi di Rob de Matt e Nuovo Armenia.

Il Festival è organizzato in particolare dall'associazione Eva in Rosso, ideatrice del primo podcast italiano dedicato al ciclo, oltre che da Promise e Errante, due associazioni che si occupano di pari opportunità e di empowerment femminile. E con il patrocinio del comune di Milano.

Ma a cosa serve un festival che parla di mestruazioni? Non parliamo solo di tamponi e coppette, assicurano gli organizzatori. Leggiamo dalla presentazione: "Il Festival vuole cambiare la narrazione sul ciclo mestruale, e riconoscerlo come tema fondamentale per la salute e la parità di genere.

Vuole contrastare le forme di emarginazione che ancora colpiscono le persone che mestruano, e creare uno spazio di ascolto e di riflessione promuovendo una rete di supporto. Vuole aiutare a comprendere e a gestire i sintomi fisici ed emotivi legati alle mestruazioni, e informare sui dispositivi sanitari per fare scelte d'acquisto consapevoli e sostenibili". […]

Uomini? Eccoli in "Se la bistecca è al sangue, girala! Incontri ravvicinati tra uomini e mestruazioni", un talk a cura della community Mica Macho (che si presenta come "stanca della narrazione maschilista della virilità") per capire quanto ne sanno gli uomini del ciclo mestruale e "come si è evoluto il loro rapporto con la metà del mondo che mestrua".

Perché - è chiaro da tutte le descrizioni dei talk - il Festival parla non solo di donne, da lì la formula "persone che mestruano" (e come non ricordare le polemiche che hanno investito J. K. Rowling), includendo anche i transgender che decidono di non prendere ormoni e quindi "endometriosi, vulvodinia e altre forme di dolore pelvico cronico non riguardano solo le donne cisgender": e di questo si tratterà nell'incontro "Dolore pelvico cronico: l’esperienza delle persone trans*" in collaborazione con MiX Festival, il Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer. […]

