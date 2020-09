Da “la Zanzara - Radio24”

“Mi sono sposata qualche settimana fa. Io sono per la famiglia e per il valore della famiglia, ma non quella tradizionale che rinnega un figlio gay o come quella di Napoli dove un fratello insegue una sorella per ammazzarla. Quella tradizionale è così, ci sono i muri di genere così ingessati che portano a una violenza all’interno della famiglia”.

“Abbiamo tutti bisogno – dice la Nappi - di avere un nucleo dove ci si sente amati e protetti, dunque sono a favore. Dato che stiamo insieme da undici anni perché non godere dei diritti delle persone sposate. La famiglia è un valore, lo riconosco. Il problema sono i valori, non i membri della famiglia. Dobbiamo dare il matrimonio tale quale ai gay”.

“Non ho intenzione di avere figli – dice ancora la Nappi – perché siamo troppi al mondo. Ma non lo vedete che siamo troppi? C’è il riscaldamento globale, non si trova parcheggio. Fare un figlio è un gesto di egoismo. Bisogna prendersi la responsabilità verso la società. Quando si dice l’utero è mio e lo gestisco io va bene, ma quando metti al mondo una persona non ha a che fare solo col tuo utero. Quando il bambino non è più dentro di te, la cosa riguarda la collettività.

E’ un atto di egoismo assoluto. Sei tu che hai il desiderio di riprodurti e tramandare i tuoi geni. Ovviamente se ci fosse la peste e si dimezzasse la popolazione mondiale in quel caso potrei valutare di fare un figlio”.

Andresti mai in Parlamento?: “No, non avrei più tempo per fare porno”. Poi parla della masturbazione in pubblico: “Dovrebbe essere una cosa normale. Dobbiamo avere un approccio razionale. Il sesso si deve buttare, deve essere come l’aria, va ignorato. Ci deve stare così tanta figa e cazzo in giro che deve essere ignorato, la gente non deve avere voglia di scopare. Se ci sono uomini che allungano le mani significa che non toccano abbastanza culi, sono repressi, gli hanno insegnato a afre i predatori e ci sono troppe fighe di legno in giro. Dunque se le donne la dessero via più facilmente ci sarebbero meno stupri. Nei paesi dove la prostituzione è legale ci sono statisticamente meno violenze sulle donne”.

“Mettere sullo stesso piano – aggiunge la Nappi – chi ti dice hai un bel culo per strada e chi ti tocca è pericoloso. Passa tutto per molestia, può dare fastidio. Se vedo uno che si masturba in pubblico e mi piace posso anche avvicinarmi, oppure posso ignorarlo”. Parenzo: “Ci sono dei posti dove fare queste cose, non si fanno in pubblico”.

E la Nappi: “Chi lo decide dove si può fare o non si può fare?”. Da quanto tempo non fai una gang bang?: “Non faccio una gang bang da più di due anni, non è facile organizzarle perché costano tanto, pagare tutti gli attori. Purtroppo se ne fanno poche durante la carriera, in privato? No, perché gli uomini non vogliono dividere una donna. E poi molti finiscono per avere così tanti problemi di erezione che per me è una fatica e una scocciatura”

