“E SE I DUE INNAMORATI SI FOSSERO DAVVERO SPOSATI, MA IN SEGRETO, TANTO PER EVITARE L'APOCALISSE FAMILIARE?” – NATALIA ASPESI SI “IMBUCA” AL FINTO MATRIMONIO DI SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA E INSINUA UN SOSPETTO: “SI PUÒ SPERARE PER LEI CHE LA IMPROVVISATA FESTA DELL'AMORE A SUGGELLO DI DUE ANNI DI VERO AMORE SIA STATA PRECEDUTA DA MOMENTI PIÙ RIFLESSIVI DAVANTI AD AVVOCATI E NOTAI. E CI MANCHEREBBE CHE NON FOSSE COSÌ. A TUTTE LE ALTRE SÌ E A QUESTA GIOVANE DEPUTATA ANCHE AMICA DI FAMIGLIA…”

Natalia Aspesi per la Repubblica

matrimonio silvio berlusconi marta fascina

Qui bisogna usare la fantasia, immaginarsi un romanzo Harmony che parte da un classico dell'amore: l'anziano più o meno ricco, che incontra una signorina in cerca di sistemazione e che sa come confondergli le idee e farsi sposare, ma a questo punto intervengono gli eredi che fanno un tale minaccioso casino (in questo caso nella massima ombra) da riuscire a sventare l'assurdo evento.

Tutti conosciamo anche nella realtà casi simili, e infatti perché non chiedersi che senso ha organizzare una semplice "Festa dell'amore" che i protagonisti avranno già vissuto tante volte, declassando un matrimonio vero in un evento senza senso quali le nozze simboliche? Dobbiamo essere grati a Silvio Berlusconi che in questo tempo di tragedia ci riporta al sorriso, al lato bello della vita, l'amore, la festa, la musica, lo champagne, i valletti, gli chef stellati, gli immancabili paccheri, la villa sontuosa, la ricchezza, la famiglia, un pomeriggio di fasto e pace, tra fontane e statue, seppure infestato da qualche caro amico non dei più probi e presentabili.

natalia aspesi

L'uomo della politica, del denaro, delle leggi, dei processi, può averne fatti di tutti i colori ma quello dell'amore no, beniamino, protettore, munifico finanziatore di folle di giovani donne, meglio se giovanissime, anche adesso nella sua vecchiaia che lo costringe a portare sempre il cappello storto e a non muovere un muscolo della sua faccia affranta. E la povera onorevole Fascina? Si può sperare per lei che la improvvisata festa dell'amore a suggello di due anni di vero amore sia stata preceduta da momenti più riflessivi davanti ad avvocati e notai.

MATRIMONIO MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI

E ci mancherebbe che non fosse così. A tutte le altre sì e a questa giovane deputata anche amica di famiglia, che lo rallegra accompagnandolo verso i 90, no? Comunque sulla possibilità che la cerimonia doveva essere altra, più definitiva, si può fantasticare per via della chiesa, dei violini, dell'abito bianco con strascico, del bouquet di mughetti e della torta a tre piani. E Pier Silvio avrà certo paura della pandemia, ma per la nuova vita di papà neanche un minuto a festeggiare? Con i parenti di Silvio e della Marta, i sodali della politica e del resto, il Confalonieri che suona il piano e il neo non sposo a cantare con lui e per la sposa Gigi D'Alessio. C'era pure Salvini senza giubbotto da sponsor porta-male. Nell'epoca di Instagram ci sono molti "pare che".

duetto confalonieri berlusconi al matrimonio del cav con marta fascina 2

E infatti "pare che" non ci saranno troppe testimonianze del festoso evento, ma si spera che non sia così: che ce ne frega di questa festa classicamente volgarotta se non possiamo vederne le immagini in gran quantità e quindi riderne? E i regali di non nozze? Possibile che l'amico Putin non abbia inviato un patriarca, una icona, un giubbotto blindato come il suo? E poi c'è un'altra pseudo notizia per romantici che ha cominciato a circolare: e se i due innamorati si fossero davvero sposati, ma in segreto, tanto per evitare l'apocalisse familiare?

MATRIMONIO MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI natalia aspesi PARTECIPAZIONE AL FINTO MATRIMONIO TRA SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA il menu' del matrimonio tra silvio berlusconi e marta fascina matteo salvini truccatrice miss baby6 parrucchiere david vanchieri giorgia venturini truccatrice miss baby6 parrucchiere david vanchieri fedele confalonieri truccatrice miss baby6 parrucchiere david vanchieri licia ronzulli truccatrice miss baby6 parrucchiere david vanchieri il tovagliolo personalizzato di giorgia venturini alle nozze di silvio berlusconi e marta fascina giorgia venturini al matrimonio di silvio berlusconi marta fascina silvio berlusconi marta fascina duetto confalonieri berlusconi al matrimonio del cav con marta fascina 1 gigi d'alessio al matrimonio di silvio berlusconi marta fascina matrimonio silvio berlusconi marta fascina MATRIMONIO MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI matrimonio silvio berlusconi marta fascina