“SE FA IL BRILLANTE CON UNA BELLA DONNA SAREI CAPACE DI TAGLIARGLI LE ORECCHIE E LA GOLA NEL SONNO” – NON FATE SENTIRE A SARKOZY L’INTERVISTA DELLA MOGLIE CARLA BRUNI: “SE LO FACESSI SAREBBE UN CRIMINE PASSIONALE, USCIREI DI PRIGIONE E MI METTEREI A FARE LA VEDOVA ALLEGRA. QUINDI NON LO FARÀ. PER LUI SAREI DISPOSTA A TUTTO…” – VIDEO + FOTOGALLERY

Francesca Galici per www.ilgiornale.it

nicolas sarkozy e carla bruni 8

Negli anni, Carla Bruni si è costruita la fama di donna forte e autoritaria e molto raramente ha mostrato il suo lato più ironico. Con la sua musica ha fatto emergere il suo essere più sensibile e introspettivo ma il ruolo di Premier Dame francese l'ha spesso relegata a un atteggiamento molto sobrio. Per questi motivi stupisce positivamente l'intervista rilasciata dall'ex top model italo-francese durante il programma radio Femmes puissantes, su un'emittente francese, in cui la donna si lascia andare e mostra la sua indole più ironica e autoironica.

nicolas sarkozy e carla bruni 4

Ai microfoni ha raccontato con leggerezza il suo rapporto con il potente marito Nicolas Sarkozy, per lungo tempo capo dell'Eliseo. Come dichiarato dall'ex modella, i due si sono conosciuti nel 2007 ed erano entrambi single, a dispetto di quanto dichiarato all'epoca riportato da molte fonti. La donna usciva da una relazione importante con Raphaël Enthoven, con il quale ha avuto Aurélien, mentre Sarkozy aveva già terminato il matrimonio con Cecilia Attias.

nicolas sarkozy e carla bruni 9

Con entrambi i cuori liberi, i due hanno iniziato a frequentarsi e si sono innamorati perdutamente. Carla Bruni è nota in Francia per la sua fortissima gelosia nei confronti del marito durtante l'intervista ci ha riso su: “Se fa il brillante con una bella donna sarei capace di tagliargli le orecchie e la gola nel sonno. Ma sarebbe un crimine passionale, uscirei presto di prigione e mi metterei a fare la vedova allegra. Quindi non lo farà.”

francia sarkozy e carla bruni

Una battuta molto forte, ma non è la prima volta che la cantante si lascia andare a dichiarazioni di questo tipo, come ha già fatto a Verissimo qualche anno. Lei stessa, però, durante l'intervista ha ridimensionato il suo intervento precedente: “Scherzi a parte, ci rimarrei malissimo. Preferirei non sapere. Sono una moglie innamorata. Sono italiana.” E alla domanda se sarebbe disposta a tutto per un uomo, Carla Bruni risponde in maniera decisa: “Per un uomo no, ma per lui sì.” Se non è amore questo...

