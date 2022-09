“SE IMPONGONO IL PRICE CAP NON CONSEGNEREMO NULLA” – PUTIN SI SENTE SEMPRE PIÙ ACCERCHIATO E TORNA A MINACCIARE L’EUROPA. E TROVA L’APPOGGIO DI ERDOGAN: “L’OCCIDENTE STA PORTANDO AVANTI UNA POLITICA DI PROVOCAZIONE” – LA VON DER LEYEN: “NON VALE PIÙ LA PENA ASCOLTARLO. NON FA ALTRO CHE RICATTARE L’UE”

La Russia non fornirà più petrolio e gas a quei Paesi occidentali che imporranno un price cap sull'energia russa. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a Vladivostok. "Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi, in questo caso economici. Né gas, né petrolio, né carbone. Niente", ha aggiunto Putin.

Putin ha detto di avere in mente di imporre restrizioni sull'esportazione di grano e sementi ucraini verso l'Europa e di volerne discutere con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Forse - ha dichiarato Putin da Vladivostok, citato dalla Tass - dovremmo pensare di limitare l'export di grano e altri alimenti lungo questa rotta (fra l'Ucraina e l'Europa, ndr). Credo proprio che ne parlerò con il presidente turco Erdogan. Dopotutto, siano stati noi a elaborare il processo di esportazione dei cereali ucraini".

La replica di Kiev. "Gli accordi firmati a Istanbul riguardano solo una questione, ovvero il trasferimento di navi da carico attraverso il Mar Nero. La Russia non può imporre all'Ucraina dove inviare il suo grano e l'Ucraina non può imporre lo stesso alla Russia". Lo afferma, secondo quanto riporta il Guardian, il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak.

Da parte sua Erdogan ha affermato che l'Occidente sta portando avanti "una politica di provocazione" nei confronti della Russia e che non considera questo atteggiamento "giusto". La Russia "non deve essere sottostimata", ha aggiunto Erdogan, come riporta Anadolu, parlando della crisi energetica a Belgrado durante una conferenza stampa congiunta con il presidente serbo Aleksandr Vucic.

Non vale "più la pena" di ascoltare quello che dice il presidente russo Vladimir Putin sul fronte dell'energia poiché la Russia non fa altro che "ricattare l'Ue" e questo si vede dal fatto che a diversi Stati membri sono state completamente tagliate le forniture. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Ora come ora dobbiamo solo proteggerci, rinforzare la nostra posizione".

Le sanzioni imposte dai Paesi occidentali alla Russia costituiscono "una minaccia al mondo intero", ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo discorso all'Eastern Economico Forum a Vladivistok. "La pandemia è stata rimpiazzata da nuove sfide globali che pongono una sfida al mondo intero. Mi riferisco alla frenesia delle sanzioni occidentali, agli aggressivi tentativo (dell'Occidente) di imporre un modello di comportamento ad altri Paesi, privandoli di sovranità e soggiogandoli al suo volere", ha detto il capo del Cremlino.

Putin ha detto che "è impossibile isolare la Russia', con riferimento alle sanzioni occidentali. Putin, che parla al'Eastern Economic Forum a Vladivostok, ha aggiunto - citato dalla Tass - che "la Russia non ha perso e non sta perdendo nulla a causa dell'Operazione speciale (l'invasione dell'Ucraina, ndr), ma ha anzi rafforzato la propria sovranità". Il leader russo si è detto certo che "l'economia globale attraversa un periodo difficile, ma la logica della cooperazione vincerà sicuramente".

La Russia non ha iniziato le azioni di combattimento in Ucraina, ma "sta cercando di mettere fine ad esse, perché è dal 2014 che continuano", ha detto il presidente russo.

E' morto il comandante dell'amministrazione di occupazione russa della città ucraina di Berdyansk, nell'Oblast di Zaporizhzhia, Artem Bardin, ferito ieri da una bomba nella sua automobile. Lo afferma il Kiev Independent che dice di citare l'amministrazione russa. Bardin, scrive il sito d'informazione ucraino, è morto in ospedale per la gravità delle sue ferite.

