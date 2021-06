14 giu 2021 16:30

“SE MI AVESSERO ASCOLTATO CI SAREBBERO STATE MOLTE MENO MORTI” - ANDREA CRISANTI NON ESCE PIÙ DAL PERSONAGGIO E CONTINUA A SPARGERE PESSIMISMO: “RESTIAMO UN PAESE MOLTO VULNERABILE. SULLA MORTALITÀ SIAMO I PEGGIORI NEL MONDO” - LO “ZANZAROLOGO” NON RIESCE AD AMMETTERE DI AVER SBAGLIATO: “SONO SEMPRE STATO COERENTE. NON HO CAMBIATO IDEA. ZAIA? MI HA FATTO FUORI SOSPETTANDO CHE FOSSI DI SINISTRA. LA DESTRA HA SBAGLIATO TUTTO. VOGLIONO PASSARE DA LIBERATORI, QUANDO SONO STATI SOLO IMPRUDENTI"