“SE NON AVESSI IL TUMORE NON MI AVRESTE MAI PRESO” – LE PAROLE MATTEO MESSINA DENARO, RICOVERATO IN COMA IRREVERSIBILE ALL’OSPEDALE DELL’AQUILA - DALLA DIAGNOSI NEL 2020, IL BOSS HA GIRATO IL MONDO INDISTURBATO ED È STATO TROVATO SOLO DOPO ESSERE TORNATO A CAMPOBELLO DI MAZARA - I MEDICI DELLA CLINICA “LA MADDALENA” DI PALERMO, DOVE È AVVENUTO IL SUO DOPO 30 ANNI DI LATITANZA, PARLARONO DI UNA ASPETTATIVA DI VITA COMPRESA TRA UN ANNO E MEZZO E TRE ANNI. E INVECE IN NOVE MESI LE SUE CONDIZIONI SONO PRECIPITATE...

Estratto dell’articolo di Lara Sirignano per il “Corriere della Sera”

C’è un prima e un dopo nella trentennale latitanza di Matteo Messina Denaro, un fatto che, a un certo punto, costringe il boss, da giorni in fin di vita in una stanza blindata dell’ospedale dell’Aquila, ad allentare le difese […] il cancro che lo sta uccidendo. «Lo squallido», così, l’aveva soprannominato […] Il capomafia ha saputo anni fa dai medici che non sarebbe guarito, ma probabilmente non prevedeva che la sua fine sarebbe arrivata così presto.

E forse il decorso tanto rapido della patologia non era stato messo in conto neppure dai sanitari dell’ospedale abruzzese che lo hanno avuto in cura dal giorno dell’arresto e che, allora, parlarono di una aspettativa di vita compresa tra un anno e mezzo e tre anni. E invece in nove mesi le condizioni dell’ex superlatitante, ormai in coma irreversibile, sono precipitate. I quattro interventi chirurgici subiti dal 2020 e le cure non sono bastate a concedergli più tempo e — dicono i medici che hanno sospeso l’alimentazione, accogliendo la sua richiesta di non essere nutrito ma solo idratato — per lui è ormai questione di ore, giorni al massimo.

«Se non mi fossi ammalato non mi avreste preso», disse, sfottente, ai pm che erano andati a interrogarlo dopo la cattura, forse pensando al padre, don Ciccio, morto d’infarto, da ricercato, e fatto trovare alla polizia, con una telefonata anonima, vestito di tutto punto e pronto per la sepoltura. Al figlio è andata diversamente.

Dalla diagnosi del cancro, fatta a fine 2020, la vita del boss, che ai magistrati ha detto di aver molto viaggiato durante la latitanza ovviamente senza specificare dove, è cambiata. E sono arrivate le decisioni obbligate: spostarsi a Campobello di Mazara, paese a pochi metri dalla casa della sua famiglia a Castelvetrano in cui ha vissuto fino all’arresto. La scelta della clinica La Maddalena, centro sanitario d’eccellezza di Palermo per le terapie. La necessità della sorella più fidata, Rosalia, di appuntare in un pizzino, poi scoperto dai carabinieri del Ros, le notizie sulle condizioni di salute del capomafia.

[…] spocchia a parte, qualcosa di vero nelle sue parole c’è. Perché se, piazzando le microspie in una sedia a casa di Rosalia, i militari non avessero trovato gli appunti sulla patologia del fratello, forse non sarebbero riusciti a risalire al suo alias — quell’Andrea Bonafede preso in prestito da un fedelissimo geometra di Campobello — e poi alla clinica in cui il boss si sottoponeva alla chemio.

[…] Le cure proseguono, dopo il 16 gennaio, in carcere. Nell’istituto di pena dell’Aquila gli viene allestita una cella con annessa una infermeria dove viene sottoposto a terapia. Da allora è costretto a tornare in sala operatoria due volte per complicanze legate al tumore. Dall’ultimo intervento non si è mai ripreso e in carcere non è più tornato. Nei giorni scorsi, ha potuto salutare i familiari più stretti ed è riuscito a dare il cognome alla figlia Lorenza, avuta in latitanza e fino ad allora mai riconosciuta. La giovane sarebbe da giorni al suo capezzale.

