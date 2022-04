“SE LA RUSSIA SARÀ MINACCIATA, RISPONDERÀ CON MEZZI CHE I SUOI AVVERSARI NON HANNO ANCORA” - VLADIMIR PUTIN TANTO PER CAMBIARE MINACCIA L’OCCIDENTE: “DEVONO SAPERE CHE CI SARÀ UNA RISPOSTA, E SARÀ FULMINEA. ABBIAMO STRUMENTI CHE NESSUNO HA”. FORSE SI RIFERISCE ALLE ARMI VIETATE DAL DIRITTO INTERNAZIONALE, COME LE BOMBE AL FOSFORO, CHE HA USATO QUESTA MATTINA SULLA CITTÀ DI AVDIIVKA…

Da www.ansa.it

vladimir putin

"Se la Russia sarà minacciata, risponderà con mezzi che i suoi avversari non hanno ancora", ha detto il presidente Vladimir Putin in un discorso ai parlamentari a San Pietroburgo.

Il leader russo ha parlato di "minacce geopolitiche" ed ha aggiunto: "Devono sapere che ci sarà una risposta, e sarà fulminea.

Abbiamo strumenti che nessuno ha e li utilizzeremo, se necessario. Voglio che tutti lo sappiano", è il suo avvertimento.

BOMBE AL FOSFORO SU AVDIIVKA

LA GUERRA DEL GAS - Controffensiva del Cremlino contro i paesi che sostengono l'Ucraina. Gazprom ha sospeso le forniture di gas a Polonia e Bulgaria per effetto del mancato pagamento. La Russia minaccia di bloccare il gas anche verso altri Paesi oltre la Polonia e la Bulgaria se le forniture non saranno pagate in rubli.

Igor Volobuev, vicepresidente della Gazprombank di proprietà statale, ha annunciato di essere fuggito dalla Russia per combattere a fianco delle forze ucraine, diventando così il quarto alto dirigente o funzionario noto ad aver fatto una brusca uscita dal paese. Lo scrive The Moscow Times. Volobuev ha precisato di aver lasciato la Russia il 2 marzo e di essersi unito alle forze di difesa territoriale ucraine. "Non riuscivo a guardare quello che la Russia stava facendo alla mia patria", ha detto Volobuev, nato nella città ucraina nord-orientale di Okhtyrka.

Igor Volobuev

I RAPPORTI ITALIA-UCRAINA - "Prosegue il dialogo con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Ho riferito sui progressi nel respingere l'aggressione russa. Siamo grati per il coinvolgimento dell'Italia nelle indagini sui crimini contro l'umanità commessi dalla Russia. Apprezziamo anche il sostegno per rafforzare le sanzioni contro l'aggressore", scrive su Twitter il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

bombe fosforo guerra russia ucraina

"Nel corso del colloquio hanno anche parlato della visita del presidente del Consiglio sulla quale hanno convenuto di risentirsi". Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. "Un ringraziamento speciale all'Italia per aver dato rifugio a oltre 100.000 ucraini che sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causa dell'aggressione russa. Si è discusso anche del coinvolgimento dell'Italia sui futuri accordi per la sicurezza dell'Ucraina", scrive quindi su Twitter il presidente Zelensky.

VOLODYMYR ZELENSKY

LA GUERRA SUL CAMPO - Le forze russe hanno bombardato due volte la città di Avdiivka, nella regione orientale ucraina di Donetsk, con munizioni al fosforo: ieri sera e questa mattina. Lo ha denunciato il capo dell'amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, secondo quanto riporta la Ukrainska Pravda.

"I russi hanno colpito due volte Avdiivka con munizioni al fosforo. Prima hanno attaccato la notte scorsa nelle vicinanze dell'impianto di coke di Avdiivka e questa mattina, nel centro della città. A seguito dei due bombardamenti (con pezzi di artiglieria, ndr), sono scoppiati diversi incendi nel città", ha detto Kyrylenko.

vladimir putin alla veglia di pasqua a mosca 3

Le autorità regionali di Lugansk hanno denunciato che un raid russo ha colpito l'ospedale di Severdonetsk, dove c'erano diversi pazienti, e una donna è morta. Lo riporta Ukrinform. "Nella regione sono rimasti solo due ospedali funzionanti, a Severdonetsk e Lysychansk", ed "oggi" i russi hanno "deliberatamente aperto il fuoco sull'ospedale di Severdonetsk. Sapevano che l'ospedale non era vuoto, c'erano pazienti e medici", ha affermato il governatore di Lugansk Serhiy Haidai, aggiungendo che "diversi piani dell'edificio sono stati danneggiati".

mario draghi luigi di maio roberto garofoli roberto cingolani applausi per zelensky

Le forze armate ucraine hanno colpito le posizioni russe sull'isola dei Serpenti, colpendo il posto di comando e distruggendo il sistema missilistico antiaereo Strela-10. (ANSA)

Dopo un incontro con il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, Guterres ha parlato per un'ora con il presidente russo Vladimir Putin, che, all'ennesima richiesta di un cessate il fuoco, ha risposto che non ci sarà pace finchè Crimea e Donbass non torneranno alla Russia. Del conflitto riparla anche il Papa, in un messaggio a un congresso cattolico."Ogni guerra nasce da un'ingiustizia", ha detto, aggiungendo che "è triste vedere che l'umanità non riesce a essere capace di pensare con schemi e progetti di pace".

VLADIMIR PUTIN

La Turchia auspica che l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky possa avere luogo "nei prossimi giorni": lo ha detto il ministro della Difesa turco Hulusi Akar dopo il vertice di ieri a Ramstein in Germania. "Ci auguriamo che, nonostante alcune difficoltà, i due i leader possano incontrarsi nei prossimi giorni grazie alle proposte del nostro presidente Recep Tayyip Erdogan", ha detto Akar, citato dalla Tass. Ieri Erdogan ha sentito telefonicamente Putin, ribadendogli l'invito ad ospitare in Turchia un vertice tra i due presidenti in guerra.

