15 ott 2021 18:12

“SE SI FOSSE VACCINATO SAREBBE ANCORA VIVO” – ROBERTO BURIONI SI ATTIRA ANCORA UNA VOLTA LA SHITSTORM DEI NO VAX COMMENTANDO LA SCOMPARSA DI DJ OTTO, MORTO A 62 ANNI DOPO AVER CONTRATTO IL COVID. NON SI ERA VACCINATO E LE SUE CONDIZIONI SI SONO AGGRAVATE DOPO ESSERSI CONTAGIATO UNA VENTINA DI GIORNI FA. E IL VIROLOGO TWITTA: “VACCINATEVI NON PER IL GREEN PASS MA PER SALVARVI LA VITA…”