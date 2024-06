“SE SONO UN PROBLEMA, ATTILIO FONTANA MI PUÒ RITIRARE LA DELEGA” – GUIDO BERTOLASO SFIDA IL GOVERNATORE LEGHISTA: “IN REGIONE QUESTI SONO I MIEI TEMPI SUPPLEMENTARI, POI BASTA. SONO NELLE SUE MANI” – LO SCAZZO NASCE PER LA DECISIONE DI BERTOLASO, ASSESSORE AL WELFARE IN LOMBARDIA, DI CHIUDERE L'OSPEDALE DI MENAGGIO, IN PROVINCIA DI COMO: LA SUA INIZIATIVA HA SCATENATO POLEMICHE POLITICHE FURIBONDE...

1. BERTOLASO, SE SONO UN PROBLEMA FONTANA MI RITIRI LA DELEGA

(ANSA) - Questi in Regione Lombardia "sono i miei tempi supplementari, poi basta. Sono nelle mani del presidente Fontana. Se c'è qualche situazione che può creare problemi mi può ritirare la delega, ma ci sono ancora cose che vorrei fare prima di lasciare questo territorio".

Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso durante l'evento Salute Direzione Nord. Una risposta indiretta, quella dell'assessore, alle polemiche che ci sono state, anche dentro la giunta, qualche giorno fa, per la chiusura dell'ospedale di Menaggio, nel comasco.

2. OSPEDALE DI MENAGGIO, BERTOLASO CHOC: «CHIUDO IL PRONTO SOCCORSO». E SCATTA LA RIVOLTA

Un fulmine a ciel sereno, per quanto il futuro dell’ospedale Erba Renaldi fosse in discussione ormai da anni e per la cui salvaguardia un apposito comitato ha raccolto 14mila firme in pochi mesi. In ogni caso, rimane lo sconcerto nell’apprendere che l’ospedale di Menaggio è destinato a diventare un ricovero per cronici e, di conseguenza, presto verrà chiuso il pronto soccorso.

A dirlo l’assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso, a margine di una visita all’ospedale di Gravedona. «Ci sarà una collaborazione fra gli ospedali di Menaggio e Gravedona – ha detto – Menaggio verrà riorganizzato come presidio per cronici, mentre Gravedona, sede di dea (dipartimento emergenza urgenza) diventerà il riferimento per gli acuti. E’ una scelta adottata anche in termini di ottimizzazione delle risorse».

Durissime le reazioni, a cominciare da quella del sindaco di Menaggio, Michele Spaggiari, che non usa mezze parole e, a nome dei colleghi, parla di “sconcertanti dichiarazioni”: «Quelle rilasciate dall’assessore al welfare Guido Bertolaso, sono sconcertanti dichiarazioni. La volontà di chiudere il pronto soccorso dell’ospedale di Menaggio ha generato subito un forte dissenso tra noi amministratori locali, per tempi e modalità dell’annuncio e per l’assoluta contrarietà dei primi cittadini nei confronti di un simile progetto». […]

