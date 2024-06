“SE TI SFOGHI SU DI NOI, CI SFOGHIAMO SULLE VOSTRE TASCHE” – UN CAMERIERE SU TIKTOK RIVELA DI AGGIUNGERE UN “SOVRAPPREZZO” AL CONTO DI CHI LO TRATTA MALE: IN UN CASO, HA FATTO PAGARE 53 DOLLARI IN PIÙ A UN TAVOLO. OLTRE CHE MALEDUCATI, DEVONO ESSERE STATI ANCHE UN PO’ COJONI, PER FARSI FREGARE COSÌ – I COMMENTI DI ALTRI CAMERIERI: “SE MI TRATTANO MALE, METTO LE BIBITE IN UN’ALTRA CATEGORIA O…”

Lavorare come cameriere è spesso molto impegnativo […] e c'è chi, una volta raggiunto e superato il limite, si lascia andare a qualche dispetto. O, magari, a una vera e propria vendetta. Lo conferma un video pubblicato su TikTok da un utente, un cameriere appunto, che ha deciso di aggiungere al conto un "sovrapprezzo" dovuto all'atteggiamento delle persone sedute a un tavolo in particolare: gliel'ha fatta pagare... in tutti i sensi.

La breve clip pubblicata da @tablesharks su TikTok mostra un cameriere alla cassa del ristorante che aggiunge al conto del tavolo un sovrapprezzo di 52.99 dollari.

La motivazione? «Si sono comportati male», come scrive chiaramente l'uomo sullo schermo. La motivazione è espressa a chiare lettere sul video: «Punto di vista: La gente al tavolo che stai servendo pensa che vada bene trattarti male».

Infine, nella didascalia, chiarisce che questo tipo di atteggiamento interessa l'intera categoria dei camerieri: «Se ti sfoghi su di noi, noi ci sfoghiamo sulle vostre tasche». I commenti alla clip confermano la frequenza di situazioni simili, e qualcuno aggiunge altri metodi per vendicarsi: «Io metto sempre le bibite come "acqua" nello scontrino, ma se mi trattano male cambio categoria. Non aumenta di molto il totale, ma mi fa sentire meglio», «A volte non gli faccio pagare le salse aggiuntive, a meno che non siano molto maleducati».

[…] Queste "vendette" […] dovrebbero far capire ai clienti che sarebbe meglio per loro essere educati: «Ecco perché sono sempre super carino e dolce con tutti i lavoratori... non si sa mai!».

