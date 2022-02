26 feb 2022 20:35

“SE VOLETE, POSSO TRAINARVI IN RUSSIA” – UN CITTADINO UCRAINO PRENDE PER IL CULO ALCUNI SOLDATI RUSSI, FERMI IN AUTOSTRADA DOPO CHE IL LORO CARRO ARMATO È RIMASTO SENZA BENZINA (ALLA FACCIA DEL TEMIBILE ESERCITO RUSSO) - PUTIN SPERAVA DI CHIUDERE L’INVASIONE UCRAINA IN POCHI GIORNI. E INVECE LA GUERRA LAMPO RISCHIA DI DIVENTARE UNA LENTA COTTURA - VIDEO