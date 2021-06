“SE VUOI MOSTRARE IL TUO CORPO SEI UNA PUTTANA. ALLORA SONO ORGOGLIOSA DI ESSERLO” – LA BOMBASTICA TRASFORMAZIONE DI BILLIE EILISH, DA RAGAZZINA IMPACCIATA CHE NASCONDEVA LE FORME SOTTO FELPE EXTRALARGE A BOMBA SEXY NEL VIDEO DEL SINGOLO “LOST CAUSE” IN CUI SI SCATENA CON ATTRICI E BALLERINE: UNA FESTA SAFFICA TRA MOSSETTE SEXY, BACI E TWERKING – UNA RIVOLUZIONE DELL’IMMAGINE CHE… - VIDEO

M. M. per “il Messaggero”

Dimenticate la ragazzina che si nascondeva dentro le felpe extralarge per sfuggire a certi stereotipi sulla sessualizzazione del corpo femminile.

Ora Billie Eilish non ha paura di provocare mostrando le forme.

Non solo sue, come nelle foto in lingerie realizzate per il servizio di Vogue, che lo scorso mese le ha dedicato la copertina. Il video di Lost Cause, il nuovo singolo appena pubblicato, è una celebrazione dell'emancipazione femminile.

LE CRITICHE La clip, diretta dalla stessa 19enne cantautrice statunitense, è stata pubblicata su YouTube lo scorso martedì e in ventiquattro ore ha totalizzato la bellezza di 15 milioni di visualizzazioni: è tutta ambientata all' interno di un appartamento, dove Billie Eilish Pirate Baird O' Connell - questo il vero nome della ragazza, diventata un fenomeno a livello globale nel 2019 grazie al successo dell' album d' esordio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, che le ha permesso di vincere cinque Grammy Awards - fa festa insieme ad alcune giovani e bellissime attrici e ballerine, tra mossette sexy, baci saffici e twerking, la provocante e irriverente danza che consiste nel muovere bacino e natiche.

«Improvvisamente sei un' ipocrita se vuoi mostrare il tuo corpo. Sei una facile, una puttana. Se lo sono, allora sono orgogliosa di esserlo. Io e tutte le ragazze siamo sgualdrine, lo sapete? A quel paese tutti: dobbiamo sentirci più forti per questo», aveva detto Billie Eilish nell' intervista a Vogue, mettendo le mani avanti e rispondendo preventivamente alle critiche legate alla nuova immagine. Che non sono mancate.

I tabloid britannici l' hanno accusata di essersi venduta, storcendo il naso di fronte alla novità. Billie non si è scomposta. Ha lasciato che a parlare fosse la musica. Il singolo Your Power, uscito prima di Lost Cause, ha totalizzato 106 milioni di stream in un mese.

E i biglietti del tour legato al nuovo album Happier Than Ever, che uscirà il 30 luglio, sono stati polverizzati in pochi giorni: la tournée partirà il 3 febbraio da New Orleans e arriverà nell' estate del 2022 in Europa (nessuna tappa in Italia, per ora). Dopo il film-documentario uscito su Apple TV a febbraio, in libreria è intanto arrivato il primo libro ufficiale Billie Eilish by Billie Eilish (edito in Italia da Rizzoli Illustrati), realizzato tramite immagini prese dagli album di famiglia.

PRIME DAY SHOW La cantautrice sarà protagonista del Prime Day Show, l' evento musicale di Amazon Music con spettacoli di musica e intrattenimento per celebrare il Prime Day: a partire dal 17 giugno su Prime Video sarà disponibile per trenta giorni una performance esclusiva realizzata da Billie Eilish per i clienti della piattaforma.

