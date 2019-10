AGNOLETTI IN BRODO PER FAZIO - COME ANTICIPATO DA CANDELA SU DAGOSPIA, L’EX PORTAVOCE DI MATTEO RENZI MARCO AGNOLETTI È ENTRATO NELLA SQUADRA DI BEPPE CASCHETTO E CON LA SUA SOCIETÀ “JUMP” NEGLI ULTIMI MESI HA SEGUITO MOLTO DA VICINO FABIO FAZIO - CONTINUA, IN AMICIZIA, A DARE UNA MANO AL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO, MA STA FUORI DA “ITALIA VIVA” PERCHÉ GESTISCE ANCORA LA COMUNICAZIONE DI DIVERSI ESPONENTI DEL PD…