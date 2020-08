ARE YOU “SURE”? – LA COMMISSIONE EUROPEA HA PRESENTATO LE PROPOSTE PER IL FONDO CHE FINANZIERÀ LA CASSA INTEGRAZIONE COVID: IL MAGGIOR BENEFICIARIO SARÀ L’ITALIA, CHE PRENDERÀ 27,4 MILIARDI (AUGURI). POI CI SARÀ LA SPAGNA – NON SI SA ALTRO: NÉ SCADENZA, NÉ TASSI, NÉ SENIORITY. COME MAI LA FRANCIA NON LO PRENDE?