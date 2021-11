“SEMBRAVA UN TERREMOTO” - I DISPERSI DOPO IL CROLLO DELLA PALAZZINA A SAN FELICE A CANCELLO, IN PROVINCIA DI CASERTA, SONO DUE ANZIANI, MARITO E MOGLIE. I VIGILI DEL FUOCO HANNO LOCALIZZATO LA DONNA: DALLE MACERIE SONO STATE AVVERTITE DELLE URLA DI RICHIAMO - L’ESPLOSIONE È DOVUTA A UNA FUGA DI GAS: QUANDO I DUE CONIUGI SI SONO SVEGLIATI HANNO ACCESO LA LUCE CHE HA FATTO DA DETONATORE - I TESTIMONI: “HA TREMATO TUTTO…” - VIDEO

(ANSA) - Una palazzina è crollata a Cancello Scalo, frazione del comune di San Felice a Cancello, nel Casertano. Sul posto sono a lavoro i vigili del fuoco che stanno scavando tra le macerie alla ricerca di persone rimaste intrappolate; forse due anziani non sono riusciti a mettersi in salvo e sarebbero rimasti sotto le macerie mentre altri inquilini sono riusciti a scappare. All'origine del crollo sembra vi sia una fuga di gas che ha generato un'esplosione.

(ANSA) - I vigili del fuoco hanno localizzato, grazie ai cani molecolari, il punto esatto delle macerie dove si trovano i due anziani rimasti intrappolati nel crollo della palazzina di San Felice a Cancello, nel Casertano. Sono state avvertite delle urla di richiamo, forse di una donna, provenienti dalle macerie. Entro poco tempo si spera di poter estrarre i dispersi.

(ANSA) - L'esplosione di San Felice a Cancello è avvenuta intorno alle 6.30, quando i due anziani che vivono nella palazzina crollata si sono alzati e hanno acceso la luce che, complice il gas che ormai aveva saturato l'aria di casa, ha fatto da detonatore provocando la forte esplosione e il conseguente crollo. La donna individuata sotto le macerie ha 74 anni, così come il marito che al momento non è stato ancora localizzato dai cani molecolari. Delle persone che vivono nei palazzi attigui, tutte scese in strada, hanno raccontato di aver sentito il boato e aver pensato ad un "forte terremoto". "Ha tremato tutto" hanno detto con ancora il terrore nelle voce.

Esplode palazzina: al lavoro per donna viva sotto macerie

(ANSA) - I vigili del fuoco, al lavoro dopo il crollo di San Felice a Cancello, confermano di aver localizzato la donna di 74 anni, viva sotto le macerie e stanno operando per consentirne il recupero in sicurezza. Si tratta di agire con molta cautela per evitare ulteriori crolli e riuscire ad estrarla incolume. Ancora nessuna notizia invece sul marito, l'altra persona rimasta coinvolta nel crollo.

