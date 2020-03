“SEMPRE BELLO PAGARE IL CANONE” - TUTTI CONTRO SIMONA VENTURA DOPO LO SCIVOLONE DELL’OROSCOPO SUL CORONAVIRUS: “LA PROSSIMA RUBRICA SARÀ COMBATTERLO CON L’OMEOPATIA?” - “ALLUCINANTE, MA NON AVETE VERGOGNA?”, “MENO MALE CHE C’È LA RAI A FORNIRE INFORMAZIONI FONDATE E RAZIONALI”

"Coronavirus cosa dicono le stelle", polemiche dopo lo scivolone della #SettimanaVentura. Il consigliere Laganà attacca: "È tempo che più di qualcuno paghi il conto di tanta cialtroneria sulla rete 2. Il danno di immagine è evidente."

il coronavirus e le stelle a settimana ventura

Dovreste vergognarvi, di dare spazio a questi ciarlatani. La prossima rubrica sarà combattere il coronavirus con l'omeopatia?

Sempre bello pagare il canone...

#coronvirusitalia #coronavirus #COVID2019 #COVID19italia #SettimanaVentura

Il consigliere Laganà contro la Ventura: 'È ora che qualcuno paghi tanta cialtroneria su Rai2' #ascoltitv #SettimanaVentura #COVID19italia #Coronavirusitalia

Che vergogna. Ignoranti, animali. Vergogna.

avete fatto veramente schifo ieri con questo "servizio". ma non avete nessuna vergogna? già sono cose che in situazioni normali non andrebbero trasmesse...ma sul coronavirus. Allucinante

il coronavirus e le stelle a settimana ventura 1

E, a proposito di servizio pubblico, oggi pomeriggio su @RaiDue nel programma della Ventura andava in onda l’oroscopo per il corona virus. Pagare il canone è una grande soddisfazione, cara @Raiofficialnews

IL SERVIZIO PUBBLICO, QUELLO BELLO. Meno male che c' è la RAI, RAIDUE per la precisione, col proprio apporto scientifico, a fornire ai telespettatori informazioni fondate e razionali. In onda: l' oroscopo sul corona virus

Bello che nel 2020 la Rai interroghi le stelle per sapere quando finirà il coronavirus. Vergognatevi a mandare in onda l’oroscopo! #superstizioni

e niente, nel 2020 non solo c’è chi manda in onda l’oroscopo, ma gli chiede anche come andrà con il coronavirus. #superstizione #schifoassoluto #epagopureilcanone

Ma non vi vergognate di trasmettere l’oroscopo nel 2020?! E di chiedere “alle stelle” come va col coronavirus?! #superstizionimedioevali

Cose delle quali non si sentiva la mancanza: l'oroscopo del coronavirus.

