“SEMPRE MEGLIO CHE LA PLASTICA…” - ORRORE A MONDELLO, LA MERAVIGLIOSA SPIAGGIA DI PALERMO: IL MARE INVASO DA UNA ENORME QUANTITÀ DI FECI. E’ STATO NECESSARIO L'INTERVENTO DEL PERSONALE DI SALVATAGGIO - "SI TRATTA DI UNO SVERSAMENTO FOGNARIO ABUSIVO", HA SPIEGATO UN UTENTE. MA C'È ANCHE CHI HA VOLUTO TROVARE IL LATO POSITIVO ANCHE IN QUESTA CIRCOSTANZA…

Da Libero Quotidiano

feci in mare

Per chi ha deciso di concludere questa calda estate a Mondello, in Sicilia, di certo oggi non è stata una splendida giornata, anzi. È stato infatti necessario l'intervento del personale i salvataggio per pulire le acque cristalline da un'imbarazzante quantità di escrementi.

Le feci galleggianti sono state avvistate all'altezza del commissariato, facendo dunque credere che autori della bravata possano essere dei ragazzini. Eppure c'è chi sul web ha proposto un'altra lettura dell'accaduto: "Si tratta di uno sversamento fognario abusivo", ha commenta un utente. Sicuramente una scena disgustosa, ma c'è anche chi ha voluto trovare il lato positivo anche in questa circostanza: "maleducazione massima! ma sempre meglio che la plastica...".

