“SENTI IL PROFUMO CHE FA QUEL COSO. AMORE È RESINA PURA” - MERY CATTANEO, FIDANZATA DI GIUSEPPE MONTELLA ORA AI DOMICILIARI, ERA A CONOSCENZA DEGLI AFFARI CRIMINALI DELL’APPUNTATO, E LO AIUTAVA CON LO SPACCIO - IL PASS PER ENTRARE IN CENTRO A PIACENZA, I TELEFONI SATELLITARI DA 1.600 EURO E LA FAMIGLIA “ALLARGATA”: ALLA GRIGLIATA DI PASQUA DOVE SI BEVEVA DOM PERIGNON C’ERA ANCHE L’EX MARITO DI LEI, DIVENTATO SOCIO DI PEPPE…

Cesare Giuzzi e Giuseppe Guastella per il “Corriere della Sera”

Giuseppe Montella con la fidanzata Mery Cattaneo

Mery e Peppe. Uniti nella vita e negli affari. Coppia divisa tra due case - la villa con piccola piscina di Gragnano Trebbiense dell' appuntato e l' appartamento alla periferia di Piacenza dove vive la compagna -, il lavoro e i figli piccoli (due lei, uno lui) avuti da precedenti matrimoni. Sono insieme da cinque anni, il carabiniere Giuseppe Montella e la compagna Maria Luisa Cattaneo, entrambi di 37 anni. La donna è ai domiciliari, risponde di cinque episodi di spaccio.

È accusata di aver trasportato droga con il compagno e di averla nascosta nel garage di casa. Mery Cattaneo conosce l' attività del compagno. Consiglia al carabiniere di interrompere i rapporti con gli informatori dopo l' arresto dei soci-pusher Giardino.

È sempre lei a metterlo in guardia dopo il ritrovamento di una microspia. Tanto che la coppia decide di «bonificare» l' auto: «Loro amore, loro non vanno mai ad immaginare che abbiamo sgamato le ambientali!», dice l' appuntato.

Lei risponde: «Ma va! Non lo scoprirebbero mai».

GIUSEPPE MONTELLA

Gli investigatori di Piacenza, coordinati dal procuratore Grazia Pradella, registrano scene di vita quotidiana (la donna impegnata a far fare i compiti ai figli), serate nei locali e feste. Come quella organizzata a Pasqua in barba alle norme anti Covid nella casa di Gragnano. Nelle foto Montella e la compagna sorseggiano costoso champagne Dom Perignon . Ospite anche un marocchino 38enne, ex marito della Cattaneo, e socio nella droga di Montella finito anche lui agli arresti. Una «vera famiglia allargata».

giuseppe montella maria luisa cattaneo

L' auto della Cattaneo ha un pass per entrare nel centro di Piacenza. La richiesta riservata a chi esercita funzione di ordine pubblico» è firmata dal comandante della Levante, il maresciallo Marco Orlando (oggi il suo interrogatorio) con la dicitura «moglie del signor Montella».

giuseppe montella maria luisa cattaneo

Il carabiniere racconta alla compagna di telefoni satellitari a noleggio per 1.600 euro: «Daniel (Giardino, ndr) lo usa con i calabresi, coi pezzi grossi». I due nascondono insieme la droga: «Senti il profumo che fa quel coso. Amore è resina pura». «Lo metto sul balcone se vuoi? Dentro un barattolo», suggerisce la donna. Ma si parla anche di soldi.

STEFANO BEZZECCHERI - GIUSEPPE MONTELLA - MARCO ORLANDO - GIACOMO FALANGA

«Questa cartellina con i soldi posso metterla nel baule?». La conferma della conoscenza degli affari criminali del compagno (fumano marijuana insieme) arriva anche da un' intercettazione. Mery chiede di fermarsi a un bancomat: «Scusami, come fai a ritirare i soldi? Ieri t' ho dato 250 euro», la redarguisce Montella. «Io ce li ho. Non posso farmi vedere che non ritiro: ho bisogno di ritirare i miei soldi per far la vita quotidiana, amore».

