In un’intervista a OGGI, in edicola domani, l’ex pm Giancarlo Capaldo conferma: «Ho incontrato due persone a cui ho proposto una collaborazione per trovare una verità che, a parole, cercavamo noi magistrati romani e, sempre a parole, sembrava interessare anche al Vaticano.

L’impressione è che la loro disponibilità fosse autentica. In che cosa potesse poi consistere il loro aiuto non lo abbiamo potuto verificare, perché i rapporti di fatto si sono interrotti e non c’è stata più la possibilità di lavorare». Secondo indiscrezioni, scrive OGGI, i due emissari sarebbero l’ex comandante della Gendarmeria Domenico Giani e il suo vice Costanzo Alessandrini.

Su OGGI Capaldo risponde anche al suo ex capo Giuseppe Pignatone che in una lettera al Corriere lo ha duramente criticato per non avergli mai riferito nulla: «Non posso che prendere le distanze dalle osservazioni del dottor Pignatone, posso solo dire che dal mio punto di vista sono errate, sono molto parziali e non ricostruiscono correttamente quel che è successo».

Ma sapremo mai la verità su Emanuela Orlandi? «Dovrebbe esserci ancora qualcuno che sa come sono andate le cose. Il problema è che la verità interessa a parole. Nei fatti ho potuto riscontrare che, famiglia a parte, non c’è un grande interesse a scoprire questa verità».

