12 ago 2020 11:53

“SI È INFILATO NELL’AUTO” – UN BAMBINO DI TRE ANNI È MORTO SOTTO IL SOLE IN MACCHINA MENTRE I GENITORI DORMIVANO. È SUCCESSO IN ALABAMA: IL PADRE E LA MADRE HANNO RACCONTATO DI AVERLO MESSO A LETTO SABATO A MEZZANOTTE E DI NON AVERLO TROVATO IN STANZA QUANDO SI SONO SVEGLIATI, ALLE TRE DEL POMERIGGIO SUCCESSIVO. A QUEL PUNTO…