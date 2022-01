24 gen 2022 13:29

“SIAMO ARRIVATI AL PLATEAU” – IL GENERALE FIGLIUOLO È OTTIMISTA: “CI SONO BUONE NOTIZIE: “SEMBRA CHE LA CURVA DEI CONTAGI STIA ANDANDO IN DISCESA. SPERIAMO CHE QUESTO SIA IL TREND CONSOLIDATO. NEGLI ULTIMI DUE GIORNI ANCHE IN LOMBARDIA IL NUMERO DEGLI INGRESSI IN OSPEDALE È INFERIORE AL NUMERO DEI DIMESSI. QUESTO FA BEN SPERARE…”