“SIAMO IN GUERRA” – MACRON ANNUNCIA LA MOBILITAZIONE GENERALE PER IL CORONAVIRUS. RIDOTTI AL MINIMO GLI SPOSTAMENTI, COME IN ITALIA: “RIMANETE A CASA. IL NEMICO È INVISIBILE, MA SI DIFFONDE E SI PROPAGA”, POI CHIEDE DI “EVITARE IL PANICO”. RIMANDATO IL SECONDO TURNO DELLE MUNICIPALI (MA CHE L'HANNO FATTO A FARE IL PRIMO?) – CI PRENDEVANO IN GIRO MA ALLA FINE UNO ALLA VOLTA GLI STATI EUROPEI STANNO COPIANDO LE MISURE RESTIRITTIVE ITALIANE – VIDEO

Coronavirus, Macron: Nuove regole per limitare spostamenti, restare a casa

coronavirus francia 2 EMMANUEL MACRON PIZZAIOLO BY EDOARDO BARALDI

(LaPresse) - "Ho adottatto regole per limitare gli spostamenti, per limitare al massimo i contatti che vanno oltre la casa e l'ambito familiare. Bisogna uscire solo per fare la spesa, mantenendo un metro di distanza, non abbracciarsi. Non è possibile fare viaggi lunghi". Così il presidente francese Emmanuel Macron sul coronavirus. "Il governo preciserà le modalità di applicazione di queste nuove regole". Macron ha ribadito: "Bisogna rimanere a casa e limitare i contatti"

Coronavirus, Macron: Siamo in guerra sanitaria, ma evitare panico

coronavirus francia coronavirus francia 1

(LaPresse) - "Evitare il panico e non credete ai falsi saggi. Continueremo a informarvi. Siamo in guerra, una guerra sanitaria è ovvio, ma il nemico esiste, è invisibile, ma si diffonde e si propaga". Così il presidente francese Emmanuel Macron.

Coronavirus, Macron: Richiedo mobilitazione generale, siamo in guerra

(LaPresse) - "Richiedo la mobilitazione generale di tutti: siamo in guerra". Così il presidente francese Emmanuel Macron.



Coronavirus, Macron: Sospese tutte riforme, anche quella delle pensioni

(LaPresse) - "Ho deciso che tutte le riforme in corso saranno sospese, a cominciare da quella sulle pensioni. Tutte le azioni del governo e parlamento devono essere volte alla lotta contro l'epidemia, di giorno e di notte". Così il presidente francese Emmanuel Macron in una comunicazione sulle nuove misure contro il coronavirus in Francia.

emmanuel macron CORONAVIRUS IN FRANCIA CORONAVIRUS IN FRANCIA CORONAVIRUS IN FRANCIA CORONAVIRUS IN FRANCIA CORONAVIRUS IN FRANCIA