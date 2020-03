- IL VOLO DELLA VERGOGNA MADRID-ROMA, LA VIDEO-DENUNCIA: “NON SONO STATE RISPETTATE MINIMAMENTE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER PASSEGGERI E PERSONALE DI BORDO” – C’È CHI RACCONTA DI AVER PROVATO A CONTATTARE LA NOSTRA AMBASCIATA A MADRID PER PROTESTARE, MA SENZA RISULTATI: “MI È STATO DETTO CHE…”

Franco Giubilei per video.lastampa.it

“Un volo organizzato senza rispettare minimamente le condizioni di sicurezza per passeggeri e personale di bordo”. E’ la denuncia di Francesco Girolamo Ciancimino, corredata da un video girato a bordo, che oggi pomeriggio era fra le 230 persone partite da Madrid per Roma per fare ritorno nel nostro Paese su uno dei voli Alitalia allestiti per permettere il rientro dei nostri connazionali dalla Spagna:

“Ci hanno costretto fortunatamente ad indossare mascherine e guanti ma il volo è pieno, oltre 230 persone ammassate che fra tre ore atterrano in Italia, con tutti gli enormi rischi e le conseguenze connesse”. Francesco aggiunge di aver contattato la nostra ambasciata a Madrid per protestare, ma senza risultati: “Mi è stato detto che, essendo voli commerciali, loro non hanno potere di intervenire, si può solo presentare reclamo scritto. Sono basito, mi scuso fin da ora per il rischio a cui espongo il mio Paese, già provato dai danni del Coronavirus”.