COSÌ PER SPORT - SU FB SPADAFORA SE LA PRENDE CON GUALTIERI DOPO CHE GLI HA DATO 300 MILIONI DI EURO PER I BONUS: “IL MINISTRO DELL’ECONOMIA PURTROPPO NON HA ANCORA FIRMATO IL DECRETO PER IL TRASFERIMENTO A SPORT E SALUTE DELLE RISORSE PER L’INDENNITÀ DI GIUGNO DI CUI IN TANTI MI CHIEDETE. STIAMO SOLLECITANDO OGNI GIORNO!’’ – E GUALTIERI S’INCAZZA: SPADAFORA NON SOLO È INGRATO MA QUELLO CHE AFFERMA SUL RITARDO E’ FALSO. O MEGLIO, DICE: È DISINFORMATO…