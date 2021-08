“SIAMO STATI TRAVOLTI DA UN IMPETO D’AMORE” – UN 77ENNE DI RAVENNA È STATO BECCATO INSIEME A UN 53ENNE MENTRE SI SOLLAZZAVA IN UNA PINETA VICINO ALL’AREA NATURALISTA – I DUE UOMINI SONO STATI SORPRESI DALLA POLIZIA MENTRE STAVANO COMPIENDO UN ATTO SESSUALE E HANNO CONFESSATO CHE…

Da "www.ilrestodelcarlino.it"

Lui 77 anni, l’altro lui 53. Sono stati sorpresi a compiere atti sessuali all’interno della pineta adiacente l’area naturista di Lido di Dante. Raccontata così sembra il replay di tante polemiche che si rincorrono da qualche decennio: esibizionisti e guardoni sono attirati dai naturisti. A differenza del passato ci sono però le multe ‘salate’ che la Polizia locale sta infliggendo a tutti coloro che vengono sorpresi a compiere atti illeciti.

Solo nelle ultime settimane "le operazioni di serviziosin qui portate a termine - spiega una nota della polizia locale - hanno consentito di accertare 9 episodi di atti osceni in luogo pubblico e di atti contrari alla pubblica decenza, comminando sanzioni per oltre 60 mila euro e comminando, in 3 casi, l’ordine di allontanamento per violazioni del Regolamento di Polizia Urbana".

"È di queste ore – prosegue la Polizia locale – l’ultimo intervento, che ha permesso di sorprendere, nella flagranza dell’illecito, all’interno della pineta adiacente l’area naturista, due uomini, rispettivamente di 77 e 53 anni, i quali, in modo inequivocabile, stavano compiendo un atto sessuale; sanzionati per aver posto in essere atti osceni in luogo pubblico, colti dallo sconforto, giustificavano la loro condotta come conseguenza di un impeto d’amore".

