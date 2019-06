“SIATE GENTILI O ANDATE A FANC**O” – LADY GAGA SBROCCA DURANTE UN CONCERTO A LAS VEGAS DOPO L’ENNESIMA DOMANDA SU BRADLEY COOPER, FRESCO DI SEPARAZIONE DA IRINA SHAYK – LA CANTANTE SI APPRESTAVA A CANTARE “SHALLOW”, LA CANZONE CHE NEL FILM HA INTERPRETATO CON L’ATTORE, QUANDO HA PERSO LE STAFFE E…(IL VIDEO DELLA SFURIATA)

Bradley Cooper e Irina Shayks si sono lasciati. Dopo 4 anni e una bimba di due, è finita la storia d’amore tra una delle coppie vip più belle del mondo. Il tutto nell’assoluto riserbo che ha sempre contraddistinto l’attore e la top model: nessun post social ad annunciare la rottura.

E Lady Gaga? Si interrogano i social alla notizia, dopo che per mesi si è parlato di un presunto flirt tra Cooper e la popstar, alimentato anche dall’intesa mostrata dai due sul palco degli Oscar durante la performance di Shallow.

Tanta è la curiosità che durante uno dei concerti che Lady Gaga sta tenendo in questi giorni a Las Vegas, proprio durante l’esecuzione di “Shallow”, un fan le ha urlato dal pubblico: “Dov’è Bradley?”.

La cantante, evidentemente innervosita dalla domanda, ha risposto: “Cercate di essere gentili o andate a f*****o”. Ecco il video!

