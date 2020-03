20 mar 2020 17:07

“SICURAMENTE QUALCUNO HA FATTO IL FURBO MA IO VEDO UN POPOLO STRAORDINARIO” – RENZI PER FARSI NOTARE SI SCHIERA CONTRO UNA ULTERIORE STRETTA ALLE MISURE ANTI-CONTAGIO: “BISOGNA USCIRE DAL RACCONTO DEGLI ITALIANI CHE NON RISPETTANO LE REGOLE” – LO DICA AGLI SCEMI CHE SI RITROVANO IN GIRO PER FARE COMUNELLA E CHE ROVINANO I SACRIFICI DI TUTTI GLI ALTRI – VIDEO: L’INTERVISTA A ‘DRITTO E ROVESCIO’