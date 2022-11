11 nov 2022 19:17

“LA SIGNORINA LUCARELLI, CHE DUE PALLE!” - FILIPPO FACCI ESULTA DOPO AVER VINTO LA QUERELLE LEGALE CONTRO SELVAGGIA: “SCRISSI CHE ERA UNA ‘GOSSIPARA SPARGIZIZZANIA’ DIVENUTA NOTA PER LE SUE ‘TETTE DA VECCHIA MATRONA’. MI QUERELÒ E IL PM CHIESE L’ARCHIVIAZIONE. LEI SI OPPOSE E UN GIUDICE CONFERMO’ L’ARCHIVIAZIONE. MI HA DENUNCIATO ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI CHE HA DISPOSTO IL NON LUOGO A PROCEDERE: HA DETTO, IN PRATICA, CHE NON GLIENE FREGA NIENTE”