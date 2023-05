22 mag 2023 16:57

“IL SILENZIO DI BRUCE SPRINGSTEEN SULL'ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA? HA EVITATO LA FACILE RETORICA” – FRANCESCO MERLO INTERVIENE SULLA POLEMICA CHE HA COINVOLTO IL BOSS PER IL SUO CONCERTO A FERRARA: “DUE PAROLE SULLA TRAGEDIA GLI AVREBBERO PROCURATO QUALCHE APPLAUSO IN PIÙ, APPAGANDO ‘LA SOLITA VECCHIA BUGIARDA FANFARONA, LA RETORICA, SIGNORA D’ITALIA’. C’È DIFFERENZA TRA QUESTI CONCERTI E LE ESIBIZIONI DI SANREMO” – E UNA LETTRICE SCRIVE: “IL CONCERTO DI SPRINGSTEEN È STATO MEGLIO DI UNA PASTIGLIA PER IL DOLORE!”





1. BOSS, RETORICA E ANGELI DEL FANGO Da "Posta e Risposta – la Repubblica" – domenica 21 maggio 2023 Caro Merlo, la mia fede nella musica e nel Boss è indiscutibile: molti anni fa sono andata Firenze per ascoltarlo e il 28 non sarò al Circo Massimo perché, a 88 anni, non posso stare ore in piedi. A dimostrare che la musica è un "lenimento" basterebbero i funerali jazz di New Orleans. Ma trovo indegno (e insopportabile la sua ironia) che il sindaco "leghista" di Ferrara, non annullando il concerto, abbia permesso a 50.000 persone, più 900 addetti alla sicurezza (che avrebbero potuto essere utilizzati nel Ravennate) di riunirsi in una città sotto allerta rossa. Springsteen non ha detto una parola sulla tragedia e nessuno ha devoluto parte degli incassi. Luciana Tatafiore Risposta di Francesco Merlo: Eviterei di identificare Springsteen con la Lega che governa la città. Perché il Boss dovrebbe interessarsi al sindaco? È vero che due parole sulla tragedia dell'alluvione gli avrebbero procurato qualche applauso in più, appagando "la solita vecchia bugiarda fanfarona, la retorica, signora d'Italia" (Pirandello). Ma lei, che apprezza la differenza tra questi concerti e le esibizioni di Sanremo, capisce bene che intervenire senza conoscere non sarebbe stato degno di Springsteen. 2. SPRINGSTEEN, MEGLIO DI UNA PASTIGLIA Da "Posta e Risposta – la Repubblica" – sabato 20 maggio 2023 Caro Merlo, volevamo dirle grazie, io e la mia amica, che abbiamo assistito al concerto del Boss, nostro coetaneo e ancora così pieno di energia e vita. Meglio di una pastiglia per lenire il dolore! (Già oggi rientriamo nei ranghi: concerto di Gatti a Pordenone e domani Ottava di Mahler alla Scala). Attilia Giuliani (e Rossella) Risposta di Francesco Merlo: E Springsteen ha pure evitato la facile retorica.