“IL SILENZIO NON È UN NASCONDIGLIO, È CAREZZA DELLE COSE, DELLA MORTE” – UN LETTORE SCRIVE A FRANCESCO MERLO A PROPOSITO DI MICHELA MURGIA E DEL RACCONTO PUBBLICO DEL SUO TUMORE: “MI HA COMMOSSO, MA VORREI ANCHE RENDERE ONORE A MIA SORELLA CHE, CON UN GRANDISSIMO AMORE PER LA VITA, SE N’È ANDATA SENZA DIRE NIENTE” – E IL GIORNALISTA RISPONDE: “MURGIA SA TROVARE LE PAROLE PIÙ FACILI PER DIRE LE COSE PIÙ DIFFICILI. MA ANCHE LA CIVILTÀ DEL SILENZIO È UN’AMARA SAGGEZZA PERSONALE”