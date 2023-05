22 mag 2023 12:27

“LA SINISTRA NON RIESCE A TROVARE IL MODO DI ORGANIZZARSI. È UN PERIODO INVOLUTIVO” – GIORGIO PARISI, IN UN LIBRO PARLA DELLA SUA VITA QUOTIDIANA DA PREMIO NOBEL: “CERCO DI METTERE LA SVEGLIA ALLE OTTO, MA GLI IMPEGNI SONO DIVENTATI TANTI E STANCANTI. LA MATTINA VADO A CAMMINARE A VILLA ADA” – LA POLITICA, LA PASSIONE PER IL CINEMA E QUELLA PER LA MUSICA: MI PIACCIONO DE ANDRÉ, GUCCINI, SIMON & GARFUNKEL. LA PASSIONE PER IL SIRTAKI? È NATA PER CASO. MIA MOGLIE? L’HO CORTEGGIATA PER UN ANNO…”