“SONO ANDATO A PROSTITUTE, CI SIAMO ANDATI TUTTI” – CARLO TAORMINA CONFESSA DI AVER FREQUENTATO QUALCHE LUCCIOLA A ‘LA ZANZARA’ E PARENZO FA IL FINTO TONTO MORALISTA: “VERGOGNA, MA CHE SEGNALE È? IO MAI, NON SONO UN MAIALE” - LA REPLICA DELL’AVVOCATO: “PUÒ DARSI CHE CI HAI PURE CONVISSUTO CON UNA PROSTITUTA E NON TE NE SEI ACCORTO”

A La Zanzara si parla di prostitute e Carlo Taormina non si fa di certo intimorire: "Sono andato a prostitute, da ragazzi ci siamo andati tutti", ammette l'avvocato mentre David Parenzo sembra parecchio inorridito: "Ma che vergogna è, che segnale è un avvocato con le prostitute? È una porcheria. Io non sono mai, non sono un maiale. Non ho bisogno di pagare una donna per avere un rapporto. È una vergogna".

A nulla servono i ripetuti tentativi di Taormina di placare gli animi. Nemmeno la battuta sull'assenza di Parenzo sulla Salaria (la strada di Roma nota per la presenza di numerose prostitute). "Ma come ti permetti? Ma quando mai? Questa è pura diffamazione. Chi tra i due è andato a prostitute sei tu fino a prova contraria" replica indispettito il giornalista. Ma Taormina rincara la dose con un pizzico di ironia (non colta logicamente): "Può darsi pure che hai convissuto con una prostituta e non te ne sei accorto".

Poi si arriva al personale e Parenzo non pecca di superbia: "Ma le sue difese le organizza così? Gettando il sasso? Le fai così?. Una frase che fa innervosire non poco il legale: "Non ti permettere di entrare nei problemi professionali. Stai attento a quello che dici. Parla di tutto ma non toccare la mia attività professionale. Buffone!".

