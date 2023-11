“SONO ARRIVATA A UN PUNTO IN CUI VORREI CHE SPARISSE, VORREI NON AVERE PIÙ CONTATTI CON LUI” – L’AUDIO INEDITO RECUPERATO DA “CHI L’HA VISTO?” E TRASMESSO DAL TG1, IN CUI, UN MESE PRIMA DELLA TRAGEDIA, GIULIA CECCHETTIN PARLA ALLE AMICHE DELL’EX FILIPPO TURETTA – “MI VIENE A DIRE CHE È SUPER DEPRESSO, CHE HA SMESSO DI MANGIARE, CHE PENSA SOLO AD AMMAZZARSI, MI DICE CHE L’UNICA LUCE NELLE SUE GIORNATE SONO LE USCITE CON ME, O I MOMENTI IN CUI IO GLI SCRIVO. VORREI SPARIRE DALLA SUA VITA PERÒ...” – VIDEO

Da video.corriere.it - Estratti

«Sono arrivata a un punto in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui». A dirlo, in un audio inedito recuperato dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” e trasmesso dal Tg1, è Giulia Cecchettin parlando di Filippo Turetta.

«Non ce la faccio più a stare dietro a Pippo - dice la ragazza in un audio inviato alla amiche un mese prima della tragedia - non lo sopporto più, vorrei che lui, almeno per un periodo, sparisse. Ho l’impulso di scrivergli per abitudine, però vorrei che sparisse, ma questa cosa a lui non la posso scrivere perché credo che darebbe di matto».

«Sono in una situazione in cui vorrei che sparisse - racconta Giulia-, vorrei non avere più contatti con Filippo, però allo stesso tempo mi viene a dire che è super depresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe uccidersi, che non trova più un senso per andare avanti, che adesso è cominciata l’uni (università) e che a lui non frega niente di seguire nessun corso, che passerà le sue giornate in casa.

Lui non mi dice tutte queste cose come ricatto, ma suonano molto come un ricatto, mi dice che l’unica luce nelle sue giornate sono le uscite con me, o i momenti in cui io gli scrivo. Vorrei sparire dalla sua vita però mi sento in colpa, ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo (...)

