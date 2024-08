“SONO IN CLANDESTINITÀ” - LA LEADER DELL'OPPOSIZIONE VENEZUELANA, MARÍA CORINA MACHADO, HA DICHIARATO DI ESSERE COSTRETTA A VIVERE IN UN LUOGO SEGRETO A CAUSA DELLE MINACCE DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO, CHE NON ACCETTA LA SCONFITTA NELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI: “TEMO PER LA MIA VITA, LA MIA LIBERTÀ E QUELLA DEI MIEI COMPATRIOTI” - MADURO ANNUNCIA IN DIRETTA TV LA TRASFORMAZIONE DI DUE PRIGIONI DI MASSIMA SICUREZZA IN "CENTRI DI RIEDUCAZIONE" DOVE INTENDE SPEDIRE I SUOI OPPOSITORI: "NON CI SARÀ PERDONO. NE ABBIAMO CATTURATI PIÙ DI 1.200 E NE STIAMO CERCANDO ALTRI MILLE"

maria corina machado

VENEZUELA, MARÍA CORINA MACHADO, 'SONO IN CLANDESTINITÀ'

(ANSA) - CARACAS, 01 AGO - In un'articolo che ha scritto per il quotidiano statunitense "The Wall Street Journal" la leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha dichiarato di essere costretta adesso a vivere in un luogo segreto a causa delle minacce del presidente Nicolás Maduro.

MADURO 2

"Sto scrivendo dalla clandestinità, temendo per la mia vita, la mia libertà e quella dei miei compatrioti della dittatura guidata da Nicolás Maduro", inizia lo scritto della Machado. "Potrei essere catturata mentre scrivo queste parole". La leader dell'opposizione ha ribadito di avere i verbali ottenuti direttamente dell'80% dei seggi.

"Maduro non ha vinto le elezioni presidenziali venezuelane di domenica. Ha perso con un'ampia maggioranza contro Edmundo González, con il 67% dei voti contro il 30%. So che questo è vero perché posso dimostrarlo ». Nell'articolo María Corina Machado chiede anche che cessi la repressione "affinché si possa arrivare ad un accordo urgente per facilitare la transizione verso la democrazia".

nicolas maduro referendum per l annessione dell esequibo

VENEZUELA: MADURO, 'PENITENZIARI PER RIEDUCARE'

(ANSA) - CARACAS, 01 AGO - Nicolás Maduro ha annunciato in una diretta della televisione venezuelana la preparazione di due prigioni di massima sicurezza dove intende incarcerare i manifestanti arrestati durante le proteste contro l'esito delle elezioni. "Non ci sarà perdono. Ne abbiamo catturati più di 1.200 e ne stiamo cercando altri mille", ha dichiarato il presidente venezuelano aggiungendo che il suo obiettivo sarà quello di trasformarli in "centri di rieducazione".

MARIA CORINA MACHADO

"Ho deciso di creare queste due prigioni di massima sicurezza per tutte le bande di nuova generazione che sono coinvolte nella 'guarimba' e negli attacchi criminali, e non ci sarà nessuna grazia", ha dichiarato Maduro. Per 'guarimba' in Venezuela si intende la protesta con barricate e posti di blocco stradali. Maduro e i suoi seguaci usano questo termine per criminalizzare l'opposizione e le sue manifestazioni. "Li stiamo catturando uno dopo l'altro, ve lo dico con il mio cuore di uomo di pace e di cristiano". Maduro ha anche assicurato che i due supercarceri saranno pronti tra 15 giorni.

VENEZUELA: BLINKEN, PROVE SCHIACCIANTI VITTORIA URRUTIA

- WASHINGTON, 01 AGO - "Date le prove schiaccianti, è chiaro agli Stati Uniti e, cosa più importante, al popolo venezuelano che Edmundo Gonzalez Urrutia (il leader di opposizione, ndr) ha ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni presidenziali del 28 luglio in Venezuela": lo afferma il segretario di Stato americano Antony Blinken in una nota.

proteste in venezuela contro la rielezione di nicolas maduro 4 proteste in venezuela contro la rielezione di nicolas maduro 14 proteste in venezuela contro la rielezione di nicolas maduro 2 proteste in venezuela contro la rielezione di nicolas maduro 3 proteste in venezuela contro la rielezione di nicolas maduro 5