8 set 2021 09:35

“SONO IN ESILIO A TORINO DA SOLO” - ENZO BIANCHI, EX PRIORE COSTRETTO A LASCIARE LA COMUNITÀ DI BOSE DOPO UN LUNGO BRACCIO DI FERRO CON IL VATICANO, SGANCIA FRECCIATINE SU TWITTER E LANCIA UN APPELLO: “LA MIA VOCAZIONE È COMUNITARIA NON EREMITICA. SONO INVECCHIATO E HO DIFFICOLTÀ A VENIRVI A TROVARE, PERCIÒ VENITE VOI E A PRANZO TROVERETE PIATTI GUSTOSI E CONVERSEREMO IN PACE…”