I FIGLI DI UN ASCOLTATORE DELLA ZANZARA CANTANO BATTAGLIONI M E FANNO IL SALUTO ROMANO

Da “la Zanzara - Radio24”

“Sono fascista e ho insegnato ai miei figli come cantare una canzone, Battaglioni M, quella che fa Battaglioni del Duce, battaglioni, la ricordate? Ho fatto anche un video e i miei bambini hanno una maglietta della X Mas”. Così a La Zanzara su Radio 24 un camionista, Andrea, ascoltatore della trasmissione. Quel video è vero, esiste, ed effettivamente mette un po’ i brividi. Dura circa un minuto e finisce con uno dei due bimbi che fa il saluto romano.

“I miei figli - dice Andrea - hanno 4 anni il grande e 2 anni e mezzo l’altro. Perché hai insegnato ai bambini a cantare questa canzone?: “Guardando Youtube sul telefonino insieme, come tutti i bambini vanno sui siti. Gli altri bambini cantano Bella ciao? E loro invece hanno cominciato a canticchiare questa, secondo me ha un ritmo per il bambino. Poi a loro ho fatto mettere insieme alla sorella quella maglietta della X Mas, che male c’è? “Bella Ciao - dice - è come quella canzone dipende da come uno la pensa, diciamo che se uno semina bene, raccoglie bene. Io i bambini già li sto preparando per un domani, per un futuro. Gli do gli insegnamenti giusti per essere patrioti”.

Li stai preparando ad essere dei giovani fascisti?: “Si, tipo i bambini balilla. Con tutti i valori con i quali siamo cresciuti tutti noi. Il saluto, il buongiorno alla mattina, poi il crocifisso, noi siamo una famiglia molto credente. Insomma come comportarsi bene. A scuola si porta rispetto ai professori dando loro pure del lei, mentre oggi tra menate varie il rispetto per i professori va a decadere dappertutto”.

E se diventassero gay?: “Ci auguriamo di no, dando dei buoni insegnamenti, il bambino lo vedi già dall’inizio se è un po’ effeminato. Se gli dai buoni insegnamenti, se il bambino vede la famiglia unita, se vede insieme Toni e Maria e non Toni e Mario, già il bambino ha un indirizzo giusto. Il mondo funziona così”.

Comunque vuoi educarli ai valori fascisti?: “Certo. Apologia di fascismo non è nazismo, eh. Non sono estremo come i nazisti, diciamo così. Mussolini per me è stato un grandissimo statista. Mio padre era fascista, mi insegnava a non cantare Bella ciao, altrimenti mi veniva la bocca rossa e si riempiva di bugie”.

Ma i tuoi figli la cantano anche a scuola?: “Sì, all’asilo probabilmente sì. Le canteranno, ma non credo sia un problema”. ”Guardando Internet - dice ancora - abbiamo visto insieme un video con l’ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini che canta questa canzone, l’ abbiamo presa da un video su Youtube. Lo considero il nonno dei miei figli”.

Sei orgoglioso di quello che fanno?: “Si, sono orgoglioso quando i miei bambini si comportano bene”. Chi hai votato alle ultime elezioni?: “Sicuramente Lega, sapendo che Casa Pound era già destinata alla minoranza non avrei buttato via un voto. Io non mi vergogno di dirlo”. ”Se domani mattina - prosegue - metto la maglia del Che, una bella falce e martello ai miei figli, tutto va bene, no? Di morti ne ha fatti molti di più il comunismo del fascismo. Ne ha fatti quattro volte di più. Il fascismo è violenza? Ma il fascismo non è violenza. Dovrei esser segnalato? Anche il comunismo va segnalato. Perché non c’è una legge di apologia del comunismo? Se non mi vergogno di aver insegnato ai miei figli questa cosa? Assolutamente no”. Ma il più grande fa il saluto romano?: “Sì, lo fa, guardate il video”.

