26 mar 2020 13:16

“SONO INNAMORATA A 70 ANNI. E NON È UN TOY BOY” – CORINNE CLERY A ‘OGGI’: “CON ANGELO COSTABILE È STATA UNA STORIA CARINA MA ABBIAMO 28 ANNI DI DIFFERENZA E IO NON SONO CRETINA” – QUANDO PAOLO PAZZAGLIA LA TRADÌ CON ISABELLA FERRARI: “INCONTRÒ QUESTA BELLISSIMA RAGAZZA, IO ERO IMPEGNATISSIMA PER LAVORO. SUL MOMENTO ROSICAVO, ANCHE SE AVEVO COMINCIATO A…”