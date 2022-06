10 giu 2022 13:25

“SONO JASON ALEXANDER. IL PRIMO MARITO! SONO QUI PER ROVINARE IL MATRIMONIO!” – NON C’È PACE PER LA POPSTAR SVALVOLONA BRITNEY SPEARS: IERI, POCO PRIMA DELLE NOZZE COL BEL MANZO SAM ASGHARI, IL SUO PRIMO MARITO, JASON ALEXANDER, HA SCAPOCCIATO ED È PIOMBATO NELLA VILLONA DELLA CANTANTE PER MANDARLE ALL’ARIA L’IMPEPATA DI NOZZE: E’ STATO SCHIACCIATO A TERRA DALLA SICUREZZA COME UNO SCARAFAGGIO, E POI ARRESTATO – I DUE ERANO STATI SPOSATI NEL 2004 PER 55 ORE!