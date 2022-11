29 nov 2022 12:30

“SONO IN LUTTO PER ISCHIA” – ANGELA MERKEL, CHE FREQUENTA DA ANNI L’ISOLA PER LE VACANZE DI PASQUA, MANDA UN MESSAGGIO DI SOLIDARIETÀ DOPO LA FRANA DI CASAMICCIOLA: “È CON GRANDE SGOMENTO CHE SEGUO LE NOTIZIE DEL DISASTRO. CONOSCO BENE L'ISOLA, MI SONO AFFEZIONATA ALLA SUA GENTE. SONO IN LUTTO CON LORO PER LE VITTIME E IL MIO PENSIERO VA ALLE FAMIGLIE, A TUTTE LE PERSONE COLPITE DAL DISASTRO E AI SOCCORRITORI”