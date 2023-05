8 mag 2023 09:26

“SONO NATA IN RUSSIA, IN UNA CITTÀ SEGRETA…” - LA CONDUTTRICE NATASHA STEFANENKO RACCONTA: “IL POSTO IN CUI SONO CRESCIUTA NON AVEVA UN NOME, PERCHÉ PER MOTIVI MILITARI, QUASI PER MEZZO SECOLO, NON ESISTEVA SULLA CARTA GEOGRAFICA. LA CITTÀ ERA CIRCONDA COMPLETAMENTE DA MURA, DAL FILO SPINATO, DAGLI ALLARMI. CONTROLLATA COSTANTEMENTE DALLE GUARDIE. C'ERANO POCHISSIMI VARCHI PER ENTRARE. ANCHE I CITTADINI SOVIETICI, PER ENTRARE, DOVEVANO PROCURARSI I DOCUMENTI CHE ERANO QUASI IMPOSSIBILI DA OTTENERE…”