“SONO PAPÀ. TI HO CHIAMATO PER DIRTI CHE TI AMO. MA DEVI FARTI AIUTARE” - E’ IL MESSAGGIO, RITROVATO SU UN PC, CHE JOE BIDEN MANDO’ AL FIGLIO HUNTER IL 15 OTTOBRE DEL 2018 - SECONDO IL DAILY MAIL, BIDEN SAPEVA DELLA DIPENDENZA DEL FIGLIO CHE, TRE GIORNI PRIMA AVEVA COMPRATO UN'ARMA E MENTITO SULL'USO DI CRACK NEL MODULO DA COMPILARE PER L’ACQUISTO - L'EPISODIO È UNO DEI POTENZIALI CRIMINI SU CUI LE FORZE DELL'ORDINE FEDERALI POTREBBERO INCRIMINARE IL FIGLIO DEL PRESIDENTE USA ASSIEME A REATI LEGATI AL FISCO…

(ANSA) - "Sono papà. Ti ho chiamato per dirti che ti amo. Ma devi farti aiutare. So che non sai cosa fare, nemmeno io". Lo diceva Joe Biden in un messaggio telefonico al figlio Hunter. Pubblicato in esclusiva dal Daily Mail, il messaggio, che risale al 15 ottobre del 2018, è stato trovato sul computer di Hunter, sequestrato dagli inquirenti. Secondo il tabloid, Biden sapeva della dipendenza dal figlio che, tre giorni prima aveva acquistato un'arma e mentito sull'uso di crack nel modulo da compilare per poterlo fare. L'episodio è uno dei potenziali crimini su cui le forze dell'ordine federali potrebbero incriminare il figlio del presidente Usa assieme a reati legati al fisco.

