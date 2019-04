“SONO PIÙ CRISTIANA IO DI TANTI CHE SI PROCLAMANO CRISTIANI” - VALENTINA NAPPI SPIEGA IL SUO “GODIMENTO” NEL VEDER BRUCIARE NOTRE DAME: “E’ COME UNA SCENA DA FILM. UNA SCENA DRAMMATICA E ANCHE SPETTACOLARE. E POI VEDER UNA CHIESA BRUCIARE È PUR SEMPRE BELLO, IN SENSO SIMBOLICO. BISOGNEREBBE SCONSACRARE TUTTE LE CHIESE E ANNULLARE LA RELIGIONE ORGANIZZATA…” - GALLERY BOLLENTE

Da “la Zanzara - Radio 24”

“Notre Dame? Godo nel vedere una chiesa bruciare”. Lo dice la pornostar Valentina Nappi a La Zanzara su Radio 24. Dice ancora la Nappi: “In sé veder qualcosa bruciare è sempre uno spettacolo. Non mi ricordo chi disse che era uno spettacolo fantastico vedere le Torri Gemelle cadere. E’ come una scena da film. Una scena drammatica e anche spettacolare. E poi è pur sempre una chiesa e veder una chiesa bruciare è pur sempre bello”.

“Lo dico – insiste – in senso simbolico. E’ una chiesa costruita anche con la fatica di poveri fessi. Ho goduto nel vedere una chiesa bruciare. C’è del bello e c’è del brutto. Il punto è abbracciare o non abbracciare tutta la cultura che ci vomitano addosso da quando nasciamo. Perché tutti quelli che si sbattono e dicono io sono cristiano, spesso di cristiano non hanno nulla ed io sono molto più cristiana di loro. Perché non posso rifiutare tutta la cultura con cui sono cresciuta? Non la posso rifiutare? Ditemi perché è una bestialità...”.

La Nappi insiste: “Non può farmi schifo? Non posso vederla simbolicamente bruciare? Dico che è una grande perdita ma non posso non godere nel vedere una chiesa bruciare. Sono due piani completamente diversi. Non è come fare una gang, ma come godere di una scoperta scientifica. Bisognerebbe sconsacrare tutte le chiese e annullare la religione organizzata.

Voi credenti siete una banda di cretini. Satana? Mi piace, è un personaggio fighissimo. Io vomito su questa cultura che ammazza la gente, una cultura orribile. Perché mi piace Satana? Satana nel Vecchio Testament rappresenta la luce, la ragione, la ricerca, la scienza. Quindi il Satana del Vecchio Testamento. Lo trovo un personaggio figo”. Chi voterai alle Europee?: “Nessuno. Salvini? I terroni non dimenticano, a meno che non siano terroni interessati. Chi vota Salvini al Sud è un venduto oppure non ha capito cosa gli conviene”

