Luigi Ippolito per "www.corriere.it"

Si riapre la ferita della Megxit, la fuga di Harry e Meghan dalla famiglia reale: nelle memorie legali sottoposte nel corso del processo contro il Mail on Sunday per violazione della privacy, la duchessa di Sussex sostiene di essere stata abbandonata dalla famiglia reale, che l’avrebbe lasciata «indifesa» durante la sua gravidanza.

E ciò nonostante il fatto – sostiene lei – che il suo matrimonio col principe Harry avesse fruttato alle casse britanniche ben un miliardo di sterline: un’affermazione che ha lasciato increduli i giornali inglesi. Sono accuse esplosive che rischiano di allargare ulteriormente il solco tra i duchi di Sussex, ormai «profughi» in California, e la famiglia reale.

Harry e Meghan hanno sempre accusato Buckingham Palace di averli marginalizzati e di essere stati costretti a cercare un ruolo autonomo e più libero: ma d’altra parte non hanno mai smesso di alimentare comportamenti che li hanno portati in rotta di collisione con la monarchia.

E ora, con i loro progetti di rilancio in America messi in pausa dalla pandemia, tutta l’attenzione rischia di essere dirottata di nuovo su questa specie di versione live del Trono di Spade.

Ma forse la pretesa più bizzarra contenuta nelle memorie legali è quella del miliardo di sterline fruttato dal matrimonio: una cifra probabilmente basata sulle stime della società di consulenza Brand Finance, secondo cui le nozze fra Harry e Meghan avevano generato introiti per il turismo fino a 300 milioni, che potevano crescere a un miliardo se si considerava l’impatto su moda e commercio.

Simonetta Sciandivasci per "La Verità"

Meghan Markle ne è uscita stalker. Il presenzialismo le si è aggravato, e di parecchio, durante la quarantena dev' esserle accaduto qualcosa che forse accadrebbe a Mentana se a un certo punto gli dicessero che non può più fare le maratone (affinché il parallelo renda bene, bisognerebbe anche che Mentana avesse abbandonato La 7 per ritirarsi a vita privata in Tanzania).

I grandi progetti umanitari della duchessa e del suo strapazzato consorte sono andati in fumo, come la maggior parte delle grandi imprese, ché su Zoom non è affatto vero che si può fare tutto, anzi. E chissà quando potrà tornare a spendersi per il pianeta. Intanto, dall'esilio che s' è liberamente scelta, e che a quanto pare tutto voleva tranne che usarlo per stabilizzare la sua vita e star lontana da schiamazzi e sgarbi di corte, giornale, mondanità, non ha fatto che lanciar strali.

Adesso, dopo ben tre giorni di pausa senza la sua faccia arrabbiata per qualcosa tra le notizie principali, viene fuori che nelle memorie legali del processo contro il Mail on Sunday, che avrebbe violato la sua privacy, Markle abbia sostenuto di non essere stata difesa dalla famiglia reale durante la gravidanza e, scuorno degli scuorni, che la cosa è per lei aggravata dal fatto che le sue nozze, con le celebrazioni, la diretta, i gadget eccetera eccetera, hanno fruttato alla monarchia inglese e al Paese 1 miliardo di sterline.

Dice il Corriere che i giornali inglesi sono increduli. E perché mai? Al sogno dell'americana femminista sposata senza fini secondi o terzi o quarti, innamorata per amore di un reale della monarchia più importante d'Europa, ci credevano soltanto l'Atlantic e qualche altro giornale Usa, o dobbiamo pensare che pure la stampa inglese è boccalona?

La ragazza ha monetizzato tutto, ed è giusto così. Anzi, meglio: ha calcolato. Chi non lo fa? Chi, al suo posto soprattutto, non lo avrebbe fatto? Qua nessuna crede al matrimonio romantico, o meglio al romanticismo come unica ragione per sposare uno che dopo 12 mesi smetterà di cambiarsi le mutande a meno che non ci sia tu a ricordarglielo.

Qua però tutte crediamo che non ci si può professare femministe, sfasciare una famiglia reale, esiliare un principe, e poi lagnarsi perché non si è ricevuta protezione (e da cosa, e dove siamo, nel Padrino?). Quando si prenderà una responsabilità, una su 20, delle scelte che compie, ché comincia ad avere un'età da bella signora che non ha paura?

