19 nov 2024 14:50

“SONO STATA NARCOTIZZATA E RAPINATA. IL MIO CANE È STATO UCCISO A CALCI” – LA STRANA STORIA DI UNA DONNA DI PALERMO CHE HA RACCONTATO CI ESSERE STATA PICCHIATA IN CASA DA UN GRUPPO DI RAPINATORI CHE POI SI E' ACCANITO SUL SUO CANE: L’ANIMALE È STATO TROVATO IN STRADA, È STATO TRASPORTATO IN UNA CLINICA VETERINARIA E, INFINE, TRASFERITO AL CANILE COMUNALE DOVE, ATTRAVERSO IL MICROCHIP, SI È RISALITI ALLA PADRONA – LA DONNA HA POTUTO RIABBRACCIARE IL CANE POCO PRIMA DI MORIRE E…